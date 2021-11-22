انتخابات طلابية هادئة في «الحقوق» و«العلوم الاجتماعية»

وطن النهار

أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور سلمان نشمي العنزي عن فوز القائمة الاجتماعية، في انتخابات جمعية كلية العلوم الاجتماعية بعدد أصوات 701 وتلتها القائمة المستقلة بعدد أصوات 313. كما أعلن عن فوز قائمة المتحدون في انتخابات جمعية كلية الحقوق بعدد أصوات 1286 وتلتها القائمة المستقلة بعدد أصوات 836 وكانت الجامعة استكملت أمس انتخابات الجمعيات العلمية في جامعة الكويت، حيث شهدت كليتا العلوم الاجتماعية والحقوق اقبالا، على الاقتراع. وأكد عميد شؤون الطلبة بالوكالة رئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات الطلابية الدكتور سلمان العنزي أن العمادة حرصت خلال الانتخابات على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والالتزام بارتداء الكمام وتطبيق قواعد التباعد الجسدي أثناء عملية الاقتراع وجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وزاد: تم فتح باب الاقتراع في كلية العلوم الاجتماعية 8 صباحاً على أن تغلق أبواب الاقتراع 2 ظهراً.

بدوره أشار رئيس لجنة انتخابات الطلبة في كلية العلوم الاجتماعية حمد العبدلي إلى أن إقبال الطلبة جيد جداً حيث وصل عدد الطلبة المقترعين إلى 224 من أصل 771 طالباً حتى الساعة 11 صباحاً والأجواء سارت هادئة ولا توجد أي مشكلات تذكر.

ومن جهتها بينت رئيسة لجنة الطالبات في انتخابات كلية العلوم الاجتماعية أفنان العوضي أن عدد الطالبات المقترعات هو 204 من أصل 2437 طالبة حتى الساعة 11 صباحاً حيث أن الإقبال جيد جداً منذ الساعة 8 صباحاً.

بدوره أشار رئيس لجنة الطلبة في انتخابات كلية الحقوق إبراهيم الفيلكاوي إلى أنه تم فتح باب الاقتراع في الوقت المحدد في تمام الساعة 8 صباحاً، مبيناً أن حركة التصويت اتسمت بالنشاط منذ بداية فتح باب الاقتراع.

وبين أن الإطار العام للانتخابات كان جيداً ولم تحدث أي مشكلات خلال عملية الاقتراع، مؤكداً حسن سير لجنة الاقتراع، حيث تقوم بعملها على أكمل وجه من خلال توزيع المهام المختلفة على أعضاء اللجنة لتنظيم سير العمل الانتخابي، وذكر أن عدد الطلبة المقترعين وصل إلى 482 من أصل 1220 طالباً حتى الساعة 11 صباحاً والأجواء هادئة.

من جهتها بينت رئيسة لجنة الطالبات في انتخابات كلية الحقوق فاطمة الجزاف أن عدد الطالبات المقترعات هو 517 من أصل 1776 طالبة حتى الساعة 11 صباحاً حيث ان الإقبال جيد جداً منذ الساعة 8 صباحاً.

