«الداخلية»: ضبط 158 مخالفاً للإقامة في أسبوع واحد

وطن النهار

اصدر قطاع الأمن العام الإحصائية الأسبوعية الخاصة بما تم تحريره من مخالفات خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر الحالي.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تم استقبال 2210 بلاغات، و ضبط 158 مخالفا للاقامة، وتحرير 1292 مخالفة مرورية، وان هذه الإحصائية تأتي في إطار الجهود المستمرة لقطاع الأمن العام لفرض السيطرة الأمنية والتصدي للمخالفين والمستهترين، وذلك عبر التواجد الأمني وتنفيذ الحملات الأمنية على مدار الساعة في كل أنحاء البلاد.

وأكدت الإدارة أن الحملات الأمنية والمرورية مستمرة على مدار الساعة، وعلى كل المحافظات لحماية مرتادي الطرق والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ولضبط المطلوبين والمستهترين والمخالفين للقانون، والتصدي للظواهر السلبية في المجتمع.

وأهابت بالجميع من المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ الفوري عن أي ظاهرة تمثل مخالفة للقوانين، وطالبت الجميع بضرورة احترام القانون، لتحقيق الأمن والأمان.

