«المرور»: حجز 11 مستهتراً وإحالة 26 حدثاً للنيابة

وطن النهار

في حملة مرورية قام بها قطاع المرور لفرض هيبة القانون، والتصدي للمخالفين والمستهترين، وضبط الحركة المرورية، تم حجز 11 مستهتراً تحفظياً، وإحالة 26 حدثاً لنيابة الأحداث، وحجز 34 مركبة لتسببها في إزعاج الأهالي.

و ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود قطاع المرور والعمليات لفرض هيبة القانون، والتصدي للمخالفين والمستهترين، وضبط الحركة المرورية، قامت الإدارة العامة للمرور بحجز مركبة بكراج الحجز قام قائدها بأعمال الاستهتار والرعونة، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وتم تحرير مخالفات عدة في حقه، كما قامت دوريات المرور بحجز 11 مستهتراً تحفظياً، وإحالة 26 حدثاً لنيابة الأحداث، وحجز 34 مركبة لتسببها في إزعاج الأهالي، ومخالفة عدد من الشاحنات لوقوفها في الممنوع، وحجز 19 مركبة مخالفة من قبل دوريات المرور يوم الجمعة الماضي 19 نوفمبر الحالي.

وقامت دوريات شرطة النجدة خلال الأسبوع في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر الحالي بتسجيل 961 مخالفة مرورية، وحجز مركبتين وتحويل مستهتر للحجز التحفظي، و148 حدثاً بدون رخصة لنيابة الأحداث، وضبط 3 أشخاص مطلوبين جنائياً، و9 أشخاص تم إلقاء القبض عليهم، و16 متغيباً، و19 انتهاء إقامة، وضبط 3 أشخاص مطلوبين جنائياً، و10 بحالة سكر ومشروبات روحية، بالإضافة إلى 6 حالات مشاجرة، وإحالة 5 أشخاص إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وضبط 61 شخصاً بدون إثبات هوية، إلى جانب تقديم المساعدة لعدد 476 حالة.

