«الأبحاث» أجرى دراسة حول تأثير «التحمض» على الربيان

وطن النهار

أنجز معهد الكويت للأبحاث العلمية وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع دراسة لمعرفة تأثير ظاهرة تحمض المحيطات وارتفاع درجة حرارة سطح المحيط على نمو ووفرة الربيان المحلي.

وبدورها صرحت رئيسة المشروع الباحثة لمياء المسلم في مركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد، ان هناك العديد من الحيوانات التي تحتوي في هيكلها العظمي أو صدفتها على كربونات الكالسيوم، والتغيرات في درجة حموضة المياه يمكن ان تؤثر سلبا على هذه الكائنات خاصة في المراحل الأولى من حياتها، وهناك دراسات اثبتت بالفعل بأن عددا كبيرا من الحيوانات قد تعرضت إلى هذا التأثير السلبي القاتل، موضحة ان بعض الكائنات الحية تستفيد من زيادة حموضة المحيطات مثل اعشاب البحر وبعض انواع العوالق النباتية، ولكن هذا لا يعني ان ذلك شيئاً ايجابياً لأن زيادة نمو هذه الكائنات يمكن ان تتسبب في خلل بالسلسة الغذائية والتنوع الحيوي والنظام البيئي بآلياته وبنائه.

وأضافت ان وجود كميات كبيرة من غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو يؤدي إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع حرارة سطح المحيطات بنسبة تتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية، وارتفاع منسوب المياه إلى مقدار يتراوح بين 0.18 و0.79 متر، والذي يؤدي بدوره إلى تحمض وارتفاع حرارة سطح المحيطات، وبالتالي إلى تغيير كيمياء المياه في المحيط وتهديد النظم البيئية البحرية، حيث ذكرت العديد من الدراسات التأثير السلبي لتحمض وارتفاع حرارة سطح المحيطات على مصايد الأسماك والربيان.

وبينت انه قد تم جمع امهات الربيان من المياه الاقليمية الكويتية خلال موسم التكاثر؛ وذلك للحصول على البيوض ويرقات الربيان بأعداد كافية لاجراء التجارب على كل المراحل العمرية للروبيان، اذ اجريت تجارب الدراسة في مختبرات المعهد في نظام محكم محاكي للتغيرات المناخية المتوقعة في المستقبل، فقد تمت تربية الربيان خلال مراحل حياته المختلفة في احواض زجاجية مع التحكم بدرجة حرارة الماء وقيمة الأس الهيدروجيني.

وأضافت اكدت نتائج الدراسة ان ارتفاع حرارة سطح المحيطات يمكن ان يكون له تأثير اكبر من تحمض المحيطات على مراحل الحياة المبكرة ليرقات الربيان، اذ اظهرت يرقات الربيان المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة معدلات نمو متسارعة لتصل إلى احجام الربيان الأكبر سنا، لكن مع انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة، ومن المرجح جدا ان انخفاض معدلي البقاء على قيد الحياة والنمو في ظل سيناريوهات المناخ في المستقبل قد يؤدي إلى ظهور يرقات ربيان أصغر حجما، هذه اليرقات سوف تمر بعدة عمليات انسلاخ على مدى دورة حياتها ما يجعلها معرضة للخطر، علاوة على ذلك، تشير نتائج الدراسة إلى تأثيرات اضافية للتعرض المشترك لارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات وتحمضها على نجاح فقس البيض، والبقاء على قيد الحياة، وتطور يرقات الربيان.

وقالت المسلم: ان الدراسة المنجزة متسقة تماماً على طول دورة حياة الربيان من نوع ام نعيره بأكملها، حيث يشير معدل الوفيات المرتفع لليرقات عند درجة الحموضة المنخفضة ودرجة حرارة مياه مرتفعة إلى انهيار محتمل في هذا النوع من القشريات تحت ظروف زيادة تحمض المحيطات، وارتفاع درجة حرارة سطح المحيطات في المستقبل، وهذا يؤدي ايضاً الى تأثير بالغ يتمثل في انخفاض مخزون الربيان في الخليج العربي بسبب الصيد الجائر أو نتيجة لانخفاض نمو اليرقات بسبب التغيرات المناخية.

من جانبه قال د. سيف الدين اقبال الدين من مركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية، ان الخبراء يجرون قياسات منتظمة لمستويات درجة الحرارة ودرجة حموضة الماء، وينظرون في الكيفية المحتملة لاستجابة الحياة البحرية لهذه التغيرات في العقود القادمة.

