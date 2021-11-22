160 مليون دينار لمشروعات تطوير المطار

وطن النهار

تتواصل اعمال مشروع الحزمة الثالثة من مشروعات تطوير منظومة النقل الجوي في رفع مستوى الحركة الجوية بمطار الكويت الجديد حسب الخطة المعدة لها، وتحتوي الحزمة أربعة مشروعات رئيسة هي انشاء مدرج جديد «المدرج الثالث»، وتطوير البنى التحتية للمطار، وانشاء برج مراقبة جوي جديد، واعادة تطوير وانشاء المدرج الشرقي.

وتأتي هذه المرحلة ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة حاليا بغية تطوير البنى التحتية في مطار الكويت الدولي وزيادة قدرته الاستيعابية سنويا بما يواكب الخطة المتكاملة الرامية بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري.

وبلغت قيمة مشروع الحزمة الثالثة 160 مليون دينار توزعت على 15 مليون لمرحلة تطوير المنطقة الجنوبية الغربية والتي تتضمن طول الطرق الرئيسة والفرعية ويقدر طولها بـ 10 كم، وطول الاسوار الامنية 13 كم، فيما يبلغ طول شبكة المياه العذبة 14.5 كم، وسعة خزانات المياه العذبة 660 الف جالون، وعدد محطات الكهرباء 3 محطات، فيما حدد مبلغ 95 مليون دينار لمرحلة انشاء المدرج الثالث الجديد والذي يبلغ طوله 4.58 كم، وعرض المدرج 75 م، فيما يبلغ طول نفق الخدمات 660 م وعمق نفق الخدمات 18 م، ومبلغ 40 مليون دينار لمرحلة اعادة انشاء المدرج الشرقي ويبلغ طول المدرج 4 كم، وعرض المدرج 75 م، فيما كان مبلغ 10 ملايين دينار لمرحلة انشاء برج المراقبة الجوية الجديد والذي سيقام على مساحة 5700 م، ويبلغ ارتفاع البرج 70 م، وستكون مباني البرج عبارة عن مبنى اداري مكون من طابقين الى جانب مبنى البرج ويحتوي على غرفة المراقبة. وباشرت الشركة المنفذة للمشروع اعمالها في يونيو 2017 على ان تسلم مشروع الحزمة الثالثة في الربع الثاني من 2023 الذي يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لحركة الطيران الخاص والتجاري والشحن الجوي وتوفير امكانية استقبال جميع انواع الطائرات بما فيها العملاقة وتعزيز حجم الطاقة الاستيعابية للمطار من 45 الف الى 650 الف حركة اقلاع وهبوط سنويا.

يذكر ان مشروع المطار الجديد -مشروع مبنى الركاب T2- والذي يعتبر من أهم مشاريع رؤية كـويـت جديدة 2035. ومـن أهـم المشاريع الإستراتيجية فــي رؤيـــة البلاد الـتـنـمـويـة وتـحـديـث بنيتها التحتية، في إطار تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، حيث تختص بتنفيذها وزارة الأشغال العامة بدأ العمل به في أغسطس 2016 وجار استكمال العمل حتى تاريخ الإنجاز التعاقدي في أغسطس 2022. ويهدف المشروع إلى إنشاء مبنى الركاب (2) في مطار الكويت الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 25 مليون راكب سنوياً ليصبح أحدث محور إقليمي في منطقة الخليج.

