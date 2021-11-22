«التطبيقي» دشَّنت فعاليات معرض الفرص الوظيفية

وطن النهار

انطلقت فعاليات معرض الفرص الوظيفية والدراسية الرابع تحت شعار «أنت قدها» بتنظيم من إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل بقطاع التخطيط والتنمية بهيئة التطبيقي، يهدف المعرض إلى إيجاد أفضل الفرص الوظيفية للخريجين الجدد والتي تتناسب مع مستواهم الأكاديمي وتوفير الأمان والاستقرار الوظيفي لهم ليتمكنوا من الانخراط بسوق العمل بجميع مجالاته بقطاعيه الحكومي والخاص، وكذلك إتاحة الفرصة المميزة لمن يرغب في استكمال دراسته من خلال تعريفه بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وما تقدمه من تخصصات تناسب ميوله وطموحاته.

وألقى مدير عام الهيئة العامة بالإنابة جاسم الانصاري كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً على الدور الكبير لمعرض الفرص الوظيفية والدراسية الرابع الافتراضي المتمثل في ربط الخريجين بسوق العمل من خلال منحهم الفرصة المميزة في التعرف على الفرص الوظيفية المتاحة التي تقدمها الجهات المشاركة والمساهمة بالمعرض.

