سويدان: الأساتذة والطلبة يعانون ازدحام الشُّعب

وطن النهار

أكد مرشح رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. مدالله علي سويدان انه من غير المقبول ان يكون رئيس القسم العلمي بأي كلية منفصلاً عن المناصب الإشرافية في التطبيقي.

وقال في تصريح صحافي: يجب على إدارة «التطبيقي» إعادة النظر في التفرغ الدراسي لرؤساء الأقسام بالكليات لمساواتهم بالعمداء المساعدين في الحصول على التفرغ العلمي لمدة سنتين، مشيراً إلى أن رؤساء الأقسام يقع على عاتقهم الكثير من المهام الإدارية، وتنظيم المهام المكلف بها القسم العلمي من اللجان -كـ«الجدول، والترقيات والبعثات والتعيينات»- التي يرأسونها، وغيرها من المهام الموكلة إليهم ويتعاونون فيها مع عمداء الكليات ومساعدي العمداء.

