«هيئة الزراعة» غرست 450 شتلة في ممشى مشرف

وطن النهار

أطلقت هيئة الزراعة المرحلة التاسعة من حملة التخضير والتشجير للموسم الزراعي (2021 - 2022) وذلك بغرس نحو 450 شتلة في ممشى منطقة مشرف.

وقالت «الهيئة» في بيان صحافي: إن الخطوة التي جاءت ضمن مساعيها الرامية إلى تشجير مختلف المناطق والشوارع الداخلية نفذها فريق تابع لها برئاسة مديرها العام الشيخ محمد الصباح بالتعاون مع متطوعين وعدد من المشاركين والمهتمين بأعمال الزراعة.

وبحسب البيان أكد المدير العام لهيئة الزراعة أن الحملة لاقت تشجيعا ودعما واسعين سواء من الأفراد أو المؤسسات معتبرا ما تم إنجازه حتى الآن «مدعاة للفخر» ويعد حافزا قويا للاستمرار في هذه الحملة بل وإطلاق حملات مشابهة.

وشدد على أن هيئة الزراعة لن تدخر جهدا في تحقيق أكبر قدر ممكن من التخضير والتشجير إذ باتت الزراعة مطلبا مهماً على المستويين البيئي والجمالي.

