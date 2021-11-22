الأمير: نعتز بتضحيات شهداء الوطن الأبطال

وطن النهار

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تعازٍ إلى أسر شهداء الوطن الذين احتضنهم ثرى الوطن أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم، مستذكرا سموه بكل الاعتزاز تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود عن حمى الوطن العزيز وبذل دمائهم الزكية في سبيل ترابه، سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء الأبرار وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تعازٍ مماثلة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاتهم، سائلا سموه الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيات تعازٍ مماثلة.

وكان وزير الداخلية وزير الدفاع بالانابة الشيخ ثامر العلي تقدم امس مراسم تشييع 19 شهيداً من الأسرى والمفقودين خلال الغزو العراقي الغاشم والذين تم الاعلان أخيراً عن التعرف على رفاتهم لينضموا الى قائمة الفداء الوطني والتي ضمت الشهداء بدر مبارك البريعصي، وبدر متعب المطيري، وحسين علي الشمري، وخالد دعيج الخالدي، وسعد منصور العجمي، وسعود نايف الديحاني، وسعيد عواض الرشيدي، وصلاح حسين العنزي، وفارس عبدالرحمن المطيري، وفارس محمد العنزي، وفواز بطيحان المطيري، ومحمد حمود الهوله، ومحمد عبداللطيف الخراز، ومخلد جبيران الديحاني، وموسى ستار العنزي، ونايف خلف حويدر، ونايف عواض الرشيدي، ونايف محمل المطيري، ووليد مخلد البريعصي.

