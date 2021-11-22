اليوسف: الكوادر الوطنية تؤدي دوراً أساسياً في التنمية الزراعية

وطن النهار

بحث المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد يوسف الصباح مع وفد من خبراء منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة «فاو» مواضيع تخص الأمن الغذائي والبرامج المقترحة لتنميتها وسبل تذليل المعوقات والعراقيل التي تحول دون تحقيقه. جاء ذلك في بيان صحافي أمس الأحد عقب استقبال الشيخ اليوسف المدير العام المساعد والممثل الاقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بـ«فاو» د. عبدالحكيم الواعر والوفد المرافق له. وتناول اللقاء الذي حضره فريق من كبار المسؤولين بالهيئة الاستعدادات التي وفرتها الكويت لإنجاح مهام الخبراء الذين سيقومون بزيارات عمل ميدانية داخل الكويت خلال الفترة القادمة تتضمن مزارع الثروة النباتية والحيوانية والاطلاع على مواقع العمل للوقوف علي آخر المستجدات وكذلك توفير البيانات والاحصائيات اللازمة للبرامج المشتركة بين الهيئة ومنظمة الفاو الخاصة بتطوير القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في البلاد.

واكد اليوسف خلال اللقاء اهمية التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية لما له من دور اساسي وفعال في عملية التنمية الزراعية على ان يشمل التدريب النواحي الادارية والتنفيذية بجانب النواحي الفنية.كما تم التباحث والتنسيق حول مذكرة التفاهم بشأن مكتب المنظمة الدائم بالكويت.

