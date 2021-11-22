غربلة شاملة للجان الحكومية.. باب للتنفيع والمحاباة!

مال وأعمال

توقعت مصادر موثوقة لـ«النهار» اجراء فلترة حكومية شاملة لعشرات اللجان الحكومية التي شكلت خلال الفترة القليلة الماضية والتي اثبت الواقع عدم جدواها، واستخدامها لاستمرارية نزيف المال العام الذي يعاني شحاً متزايداً خلال السنوات القليلة الماضية.

ووفقاً للمصادر، فان تلك اللجان الحكومية تهدر فرصاً تنموية كبيرة، حيث يصر اعضاء بعض تلك اللجان على عدم الانتهاء من اعمالها لضمان الحصول على البدلات الخاصة بهم، فيما يرى فيها آخرون راتباً اضافياً لهم بجانب الرواتب الأساسية التي يحصلون عليها.

وتفتح تلك اللجان بكلفة غير مباشرة، الباب واسعاً امام جيش من المستشارين وشركات الاستشارات المحلية والعالمية لحل قضايا اقتصادية مزمنة، تزخر مكاتب وأدراج الحكومة بحلولها منذ سنوات طوال ولم تجد من ينفذها او ينقذها من سيف الاهمال الذي قد يكون متعمداً.

وأشارت الى ان تلك اللجان تكلف المال العام مئات الملايين سنوياً بشكل مباشر وغير مباشر، وانجازاتها على ارض الواقع صفرية، لتظل دون اية نتائج ملموسة.

ومن جهة اخرى، كشفت بيانات حكومية رسمية عن ارتفاع ايرادات النفط الفعلية الى 8.5 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي الايرادات غير النفطية اكثر من مليار دينار في 7 أشهر وفقاً لتقرير وزارة المالية الشهري الصادر عن شهر اكتوبر. وسجلت الضرائب والرسوم المحصلة 272.3 مليون دينار بنسبة 51.8 في المئة من المقدر.

ووفق للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، بلغ اجمالي الايرادات 9.58 مليارات دينار، فيما استقرت المصروفات الفعلية عند 10.82 مليارات دينار ليسجل العجز الفعلي للميزانية قرابة 1.2 مليار دينار.

وأشار التقرير الى ان بند الرواتب بلغ 4.5 مليارات، من اجمالي المقدر البالغ 8 مليارات دينار، فيما بلغ اجمالي النفقات الجارية 9.96 مليارات دينار واجمالي الانفاق الرأسمالي 861.5 مليوناً، فيما بلغ اجمالي الانفاق 10.82 مليارات دينار.

وسجلت المنح والاعانات 2.7 مليار دينار بنهاية اكتوبر موزعة على الاعانات بواقع 427 مليوناً والمنح بواقع 2.24 مليار دينار.

وبارتفاع قدره 185.6 مليون دينار، ارتفعت الديون المستحقة للحكومة الى 1.915 مليار دينار ملامسة حاجز الملياري دينار، على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لمحاصرة الديون المستحقة لها وغياب تفعيل الآليات المطلوبة من الجهات الحكومية لتحصيل مديونياتها.

وفيما سجلت املاك الدولة العقارية ارتفاعاً قدره 84.89 مليار دينار بنهاية اكتوبر بالغة 14.56 مليار دينار مقابل 14.48 ملياراً بداية العام المالي الحالي 2021/2022. وقد استقر بند اهلاك املاك الدولة العقارية عند 591.8 مليون دينار دون تغيير.

وسجلت الديون المستحقة على الحكومة 425.8 مليون دينار بارتفاع قدره 16.5 مليوناً. وبمقارنة سنوية للأرقام المعلنة من وزارة المالية، فقد ارتفعت الايرادات النفطية بواقع 3.9 مليارات دينار من 4.6 مليارات في اكتوبر 2020 الى 8.5 مليارات بنهاية اكتوبر 2021، كما سجلت الضرائب والرسوم المحصلة بواقع 10 ملايين دينار من 262 مليوناً الى 272 مليوناً.

وسجلت الايرادات غير النفطية تراجعاً قدره 100 مليون دينار من 1.3 مليار الى 1.08 مليار بنهاية اكتوبر الماضي.

وسجلت الديون المستحقة ارتفاعاً قدره 461 مليوناً على اساس سنوي، حيث بلغت 1.454 مليار مقابل 1.915 مليار بنهاية اكتوبر 2021، ما يؤكد غياب فاعلية جهود التحصيل المطلوبة.

