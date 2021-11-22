خفض كلفة مجمع بتروكيماويات الزور إلى 8 مليارات دولار

مال وأعمال

كشفت مصادر حكومية رفيعة، عن توجيهات صدرت بخفض كلفة المشروعات المستقبلية، والغاء عدد كبير من دراسات الجدوى السابقة والاستعاضة عنها بأخرى عملية منخفضة القيمة، مع التوسع في فتح المجال امام الشركات المحلية والاجنبية، مع الاعتماد على التمويل الذاتي والاقتراض المنفرد في تمويل المشاريع المهمة.

فيما كشفت مصادر نفطية، عن اعادة تقديم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» لدراسة جدوي جديدة لمجلس ادارة مؤسسة البترول حول مشروع «مجمع البتروكيماويات»، مؤكدة ان الدراسة الحالية اشتملت على خفض الكلفة التقديرية للمشروع بنحو 2.5 مليار دينار ما يقارب 8 مليارات دولار، بالاضافة الى طلبها السماح بالبحث عن شريك اجنبي للمضي قدما في تنفيذ المشروع.

وعزت المصادر انخفاض كلفة المشروع في الدراسة الى التغيير في مواصفات بعض اجزاء المشروع واجراء عدة تعديلات على نطاق اعمال المشروع وأعمال التصميم والهندسة الأولية، مشيرة الى ان كلفة دراسة الجدوي الاولية للمشروع كانت تقدر بـ 3 مليارات دينار ما يقارب نحو 10 مليارات دولار، مؤكدة ان التغيير في الاستراتيجية التكريرية للمؤسسة ادى الى تغيير نطاق عمل الشركة الخاص بدراسة التصميمات الهندسية الأولية للمشروع ما ترتب عليه اعادة دراسة الجدوى مرة اخرى.

وأوضحت المصادر ان «كيبك» تنتظر اجتماع مجلس ادارة مؤسسة البترول للحصول على موافقات نهائية بشان المشروع والكلفة التقديرية والشريك الأجنبي، مضيفة انه عقب الحصول على تلك الموافقات ستبدأ الشركة في الخطوات الفعلية للتمويل وطرح العطاءات ومخاطبة مقاولي المشروع.

وذكرت ان مشروع مجمع البتروكيماويات بالزور، كان مخططا له العمل منتصف عام 2022، لكن تم تأجيل تشغيله الى عام 2025، منوهة الى التأجيل جاء تماشيا مع تغييرات في العقد الاستشاري للمشروع، بالاضافة الى التوجهات الحكومية الجديدة وتغييرات استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040، والتي تطرقت الى ضرورة التوسع في الطاقة التكريرية للنفط، خصوصا مع التغييرات التي طرأت على الأسواق النفطية العالمية، جراء جائحة «كورونا»، ومدى انعكاسها وتداعياتها على الأسواق.

