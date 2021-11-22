عودة «كورونا».. أسواق النفط تواجه ألد أعدائها!

مال وأعمال

يبدو أن أسعار النفط قد تواجه هبوطاً جديداً، مع ظهور تداعيات جديدة لكورونا وسط اغلاقات تلوح في الأفق، في وقت تواصل الكويت التأخر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتي يجب ألا ترتبط بصعود النفط وهبوطه.

واصلت أسعار النفط الخام خسائرها الأسبوعية في ختام الأسبوع الماضي، حيث تراجع خام برنت 4%، ليسجل أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي، كما تراجع الخام الأميركي 5.4%.

وتعود الخسائر الواسعة إلى تجدد إصابات كورونا وعودة بعض الدول الأوروبية إلى الإغلاق التام، بينما تزداد توقعات نمو العرض مع قيام الولايات المتحدة بإجراء محادثات مع أكبر الاقتصادات في العالم مثل اليابان والصين والهند هذا الأسبوع، من أجل مناقشة احتمالية السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة «بلاتس» الدولية للمعلومات النفطية أن العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت بشكل حاد، حيث ركزت السوق النفطية على آثار عمليات الإغلاق الوبائي الجديدة في أوروبا وارتفاع الدولار.

وأشار أحدث تقارير الوكالة إلى استمرار مؤشرات الطلب على النفط في معظم الاقتصادات الأوروبية الرئيسة في الانخفاض في الأسبوع الماضي، حيث تتفاعل الحكومات مع حالات الإصابة المرتفعة بوباء كورونا والمتزايدة في معظم الدول، بينما تستمر اضطرابات سلسلة التوريد في الضغط على النشاط.

ولفت التقرير إلى إعلان النمسا -مقر «أوبك»- أنها ستنفذ إغلاقا عاما على مستوى البلاد بدءا من غد، وتأتي هذه الخطوة وسط ارتفاع سريع في أعداد الحالات في معظم أنحاء أوروبا الغربية، ويمكن أن تنذر بعودة أوسع لعمليات الإغلاق التي قد تزيد من حدة الطلب.

وأضاف أن ألمانيا أيضا فرضت قيودا أكثر صرامة بسبب وباء كورونا على المواطنين غير الملقحين، بعد أن وصلت الحالات الجديدة إلى مستويات قياسية على الرغم من أن المسؤولين هناك قالوا حتى الآن «إن الإغلاق على مستوى البلاد لا يزال بعيدا عن الطاولة»، كما ارتفعت الحالات بشدة في بلجيكا وهولندا.

ونقل التقرير عن بيانات لشركة «سيكورتيز تي دي» تأكيدها أن أسواق النفط تواجه مرة أخرى ألد أعدائها وهو الإغلاق المرتبط بوباء كورونا، موضحا أن دخول النمسا في حالة إغلاق أدى إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث إن الشكوك تعود بشأن تعافي الطلب واستمرار انتعاش أنشطة التنقل.

مخاوف انتكاس

وأشار إلى تأكيدات محللين دوليين بشأن استمرار معاقبة أسعار النفط الخام، حيث يهدد ارتفاع حالات كورونا في جميع أنحاء أوروبا توقعات السوق على المدى القصير، مضيفين أنه «خلال الأسبوعين الماضيين تحول سوق الطاقة من التفكير في تفاقم عجز سوق النفط إلى أن أزمة الطاقة العالمية يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مئة دولار للبرميل، وأن الخوف من انتكاس جائحة في أوروبا يمكن أن يؤدي إلى ضربة لتوقعات الطلب على النفط الخام على المدى القصير».

