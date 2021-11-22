اليورو يواجه شتاءً مظلماً

مال وأعمال

يتوقع متداولو العملات الأجنبية شتاءً بارداً وعاصفاً على اليورو، فالأسواق تتوتر بشكل متزايد بشأن العملة الأوروبية الموحدة مع عودة ظهور الوباء، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد مشكلات إمدادات الغاز.

تراجعت انعكاسات المخاطر في عملتَي اليورو والفرنك السويسري إلى ما دون التكافؤ في الأول من نوفمبر للمرة الأولى منذ عام تقريباً، بالتزامن مع قفزة في زوج اليورو/ دولار لمدة شهر واحد، أظهرها نموذج «GARCH»، وهو عبارة تقنية النمذجة الإحصائية التي تساعد على التنبؤ بالتقلب المالي للأصول. وخلال الأسبوع الحالي انخفض هذا التقاطع إلى أدنى مستوى له في ست سنوات.

يبدو أن اختراق زوج اليورو/ دولار للمستوى النفسي البالغ 1.15 في العاشر من نوفمبر تسبب بالفعل في إثارة الفزع في حسابات الخيارات. وبقي معدل دوران خيارات اليورو مرتفعاً منذ ذلك الحين، مدفوعاً بتقلبات أعلى وطلب قصير الأجل، إذ يكشف الزخم الهبوطي عن حواجز التداول.

بلغ متوسط ??حجم الخيارات اليومية 22.8 مليار يورو في الأسبوع الماضي، وفقاً لشركة «ديبوزيتوري ترست أند كليرينغ» (Depository Trust & Clearing). وتفوّق عدد الصفقات القائمة على المسحوبة بنسبة 4 إلى 3، وجرى حجز أكثر من 9 مليارات يورو من الخيارات الغريبة خلال ذلك الوقت. ساعد الطلب على رفع التقلبات في أسعار الأموال إلى أعلى مستوى في أشهر، وتحوّل لفترة وجيزة من الانحرافات المستمرة لمدة شهر إلى الاتجاه الأكثر هبوطاً لليورو منذ مايو.

بينما تنخفض التقلبات عادةً مع اقتراب العطلات، يرسم تقويم انتهاء صلاحية الخيارات القادمة وشكل منحنى العائد صورة مختلفة. ففي 24 نوفمبر ستنتهي صلاحية نحو 4.2 مليارات يورو عند مستوى 1.1500، و1.6 مليار يورو من الخيارات الغريبة المحجوزة على «ديبوزيتوري ترست أند كليرينغ» (DTCC)، ما يجعله إلى حد بعيد أكبر يوم منفرد لانتهاء الصلاحية قبل نهاية العام.

وباستثناء 4.8 مليارات يورو من العملات الغريبة التي تنتهي صلاحيتها بعد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر، توجد ندرة نسبية في فترات انتهاء الصلاحية.

