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مال وأعمال

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الصين فرضت غرامة على عمالقة التكنولوجيا


أمرت هيئة مراقبة المنافسة في الصين مجموعة Alibaba وشركتي Tencent وBaidu، من بين شركات أخرى، بدفع ما مجموعه 21.5 مليون يوان (3.4 ملايين دولار) كغرامات، وهي أحدث جولة من العقوبات في حملة الدولة المستمرة ضد الاحتكار. قالت إدارة الدولة لتنظيم السوق ، إنه يتعين على الشركات دفع 500 ألف يوان (78 ألف دولار) مقابل كل انتهاك من 43 انتهاكاً لمكافحة الاحتكار. وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ في مارس، عن نيته ملاحقة «شركات المنصات التي تجمع البيانات لإنشاء احتكارات»، وتعمل بكين على زيادة الرقابة على القطاع الخاص الصيني مترامي الأطراف، لمكافحة الاحتكار لاسيما في المجال الرقمي.


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