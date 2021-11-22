2021 أفضل عام للطروحات العالمية

مال وأعمال

حطمت الطروحات العامة الأولية على مستوى العام سجلها السابق هذا العام، مدفوعة بطفرة شركات الشيكات على بياض SPACs واستفادة الشركات من التقييمات المرتفعة. حتى الآن وقبل نهاية العام الجاري، جمعت حوالي 2850 شركة وSPAC أكثر من 600 مليار دولار في اكتتابات عامة أولية، متفوقة على ما تم تسجيله في العام 2007، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. تتصدر المجموعة شركة Rivian Automotive الناشئة للسيارات الكهربائية، والتي جمعت ما يقرب من 12 مليار دولار في نيويورك هذا الشهر. وكان أكبر اكتتاب في آسيا لشركة China Telecom بقيمة 54 مليار يوان (8.4 مليارات دولار) في أغسطس، بينما احتل مزود خدمة الطرود البولندي InPost SA المرتبة الأولى في أوروبا بإدراج حقق 2.8 مليار يورو (3.2 مليارات دولار) بأمستردام في يناير. قالت سوزانا ستريتر، كبيرة المحللين في شركة Hargreaves Lansdown Plc: «مع تقليص برامج التحفيز النقدي، وإذا تباطأ النمو العالمي بشكل حاد، فقد تتجه الأسواق نحو التصحيح.. الشركات ذات القيمة المبالغ فيها ستشعر بالألم أسرع بكثير من غيرها».