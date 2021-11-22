«الأولوية» فازت بعقد سيارات أعضاء مجلس الأمة

مال وأعمال

أعلنت شركة الاولوية للسيارات عن توقيع عقد تأجير سيارات لأعضاء مجلس الأمة حيث حصلت على أقل الأسعار وفق المواصفات المطلوبة. تعتبر هذه التجربة استكمالاً لمسيرة بدأت في 2016 حيث فازت الأولوية للسيارات بعقد أعضاء مجلس الأمة وعقد آخر لسيارات المديرين في المجلس امتد إلى سنة 2018.

وعلى الرغم من أن شركة الأولوية حازت على أقل العروض سعراً إلا أنها الأفضل في إدارة مثل هذه العقود حيث نالت على إشادة المجلس متمثلة بالإدارات المعنية وإشادة مستخدمي السيارات.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة الشركة طلال الشهاب إن الأولوية للسيارات تعتبر هذا العقد من العقود المميزة حيث يُمكن الفريق المختص بإدارة العقد من إثبات قدرته والخبرة التي يمتلكها في خدمة العقود الكبيرة والمهمة.

وذكر الشهاب أن الأولوية للسيارات وبالتعاون مع شركة شمال الخليج تمكنوا من تقديم أعلى فئة من سيارات Genesis G90 والتي تجسد الرفاهية الحقيقية حيث تحتوي على مواصفات عالية ومتنوعة تجعل تجربة قيادتها فاخرة ومختلفة بحجم محرك 8 سلندر وبقوة 407 حصان.

وأضاف أن شركة الاولوية للسيارات والتي تأسست عام 2006 كشركة متخصصة في مجال تأجير السيارات، تعتبر اليوم الشركة الرائدة في هذا المجال من خلال امتلاكها فريق متخصص وذي خبرة طويلة في الإجارة. كما تمتلك الشركة قائمة كبيرة من التجارب الناجحة مع كبرى الشركات والقطاعات الحكومية والأفراد.

وأكد الشهاب أن مهمة الشركة الاساسية ترتكز على رفاهية الاستئجار من خلال تقديم أفضل الخدمات المصاحبة للتأجير وتوفير جميع الخدمات، لافتاً إلى ان الشركة تسعى إلى التميز والتفرد في تقديم خدمات خاصة لعملائها المميزين.

جدير بالذكر أن عميل «الاولوية» يحصل على العديد من المزايا التي توفر له تجربة فريدة من الاجارة من بينها، خدمة توصيل السيارة لجميع مناطق الكويت، تأمين ذهبي شامل، الصيانة الدورية للسيارة والعناية بها، توصيل السيارة البديلة من وإلى العميل، وخدمة الطريق على مدار 24 ساعة.

