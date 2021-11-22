«برقان» توّج 5 فائزين في سحب «حساب يومي»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 د.ك.

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: مبارك عبدالله العنزي، طارق محمد البراك، غسان محمد زين، رمضان عبدالفتاح أبوحاكمه،و وليد صالح العلي

بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحباً ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 ديناراً كويتياً. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن 500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 د.ك تمثل فرصة واحدة لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، فسوف يكون صاحب الحساب مؤهلاً للدخول في كل من السحوبات اليومية والربع سنوية.

