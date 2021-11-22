«الذهب» تراجع لـ 1848 دولاراً

مال وأعمال

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع متأثرة بارتفاع الدولار بعدما دعا عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر وولر إلى تقليص الدعم الاقتصادي للمساعدة في رسم طريق إلى تشديد السياسة النقدية. نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1848.05 دولاراً للأوقية (الأونصة) مثلما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 % عند التسوية إلى 1851.60 دولاراً. ارتفع مؤشر الدولار 0.5 % أمام العملات الرئيسة الأخرى وهو ما يزيد كلفة الذهب- الذي لا يدر فائدة- على حائزي العملات الأخرى. وقال وولر إنه ينبغي للبنك المركزي الأميركي زيادة وتيرة خفض مشترياته من السندات لإتاحة مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة من مستوياتها القريبة من الصفر. ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، نظرا لأن الزيادة ترفع كلفة حيازة المعدن النفيس. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 % إلى 24.63 دولاراً للأوقية. ونزل البلاتين 1.8 % إلى 1028.74 دولاراً للأوقية، كما هبط البلاديوم 3.4 % إلى 2060.24 دولاراً للأوقية.