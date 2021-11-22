الدغيشم: الديوانية مدرسة تثقيفية متكاملة للشباب

مال وأعمال

تعد ديوانية الدغيشم إحدى الديوانيات المميزة في الكويت لأهميتها الثقافية والتاريخية والعلمية ولما لها من أهمية في تطوير بيئة الأعمال بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.

ويروي رئيس مجلس إدارة اتحاد سماسرة العقار عبد العزيز الدغيشم لـ « النهار» تاريخ الديوانية بالقول أنها تأسست في القرن الماضي على يد جده محمد الدغيشم، ثم ورث الأمر من بعده والده، رحمه الله، في منطقة الفيحاء.

وأوضح أن الديوانية الأولى كانت في منطقة المرقاب والتي أسسها جده، واصفاً إياه بأنه كان ديواناً شعبياً ويغلب عليه وجود كبار السن وكانوا يجتمعون بعد صلاة الفجر يتشاورون في جميع الأمور المتعلقة بالتجارة وغيرها من الأمور التي تهم حياتهم.

وبعد ذلك، قام الوالد بتأسيس ديوانه بالفيحاء، وكان يناقش الأمور الحياتية ومن بينها الانتخابات التي بدأت

في ستينيات القرن الماضي، وكان الديوان يغلب عليه الطابع الخاص وكانت الديوانية خاصة بالأسرة والحضور العام بنفس الوقت.

ويضيف : بعد ذلك تم تأسيس ديوانية الدغيشم في ضاحية عبد الله السالم وكان ديواناً مصغراً ويجتمع فيه جميع أطياف المجتمع وكثير من رجالات الدولة، حيث كانت النقاشات تدور بين رواد الديوانية حول الأوضاع العامة في الدولة وكذلك القضايا التجارية ورؤاهم فيها.

وأضاف: وقت سوق المناخ كان يتم التداول بالأسهم داخل الديوانية بين رواده، حيث كان لها أهمية كبيرة في بيئة الأعمال وكذلك يتم مناقشة جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكان يتم التداول بالسهم داخل الديوانية بين رواده في شهر رمضان قبل السحور.

والديوانية تضم الكثير من أفراد المجتمع سواء من الشباب أو الكبار، حيث يتم مناقشة كل القضايا، مشيراً إلى أن وقت انعقاد الديوانية الرئيسي يوم الأحد من كل أسبوع.

ويوضح الدغيشم أن ديوانية الدغيشم مدرسة تثقيفية للشباب، وهو يحاكي ما هو موجود في كل ديوانيات الكويت.

والديوانية يتم فيها مناقشة كل القضايا التي يستفيد منها الجميع سواء في مجال السياسة أو الدين أو الأوضاع الاجتماعية.

وبين أن الديوانية بشكل عام تقوم بلم شمل الأسرة في يوم رئيسي كل أسبوع، كما أنها وسيلة لتبادل الأفكار بين الكبار والصغار وكذلك يتم طرح العديد من الحلول للكثير من القضايا ومناقشة التحديات التي يواجهها أبناء المنطقة.

والديوانية في الكويت جزء رئيس في حياة الكويتيين بمختلف المجالات، حيث يتم اللقاء بين أبناء المنطقة وأفراد العائلة ويتم طرح العديد من النقاشات.

وأشار إلى أن الديوانية وعاء ثقافي متكامل للجميع ينهل منه الجميع في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

