صباح عبدالله.. هداف نادر مازال في الذاكرة

محلية

عندما يتصفح المتابع تاريخ الكرة الكويتية ويطلع على أبرز مهاجميها، سيبرز على الفور اسم نجم النادي العربي والساحل والمنتخب الوطني لكرة القدم المرحوم صباح عبدالله، ليكون في مقدمة هؤلاء المهاجمين الذين ولدوا لكي يكونوا نجوما يمتلكون ميزة التهديف ويعرفون طريق المرمى.

لقد كان صباح مغرما بالكرة منذ صغره حيث اعتاد على مزاولتها بالفريج مع اقرانه في منطقتي الفحيحيل والمنقف عندما شكل فريقا مع ابناء الجيران مع شقيقه الاكبر عايض ومعه النائب السابق غانم اللميع ومحمد راشد اللميع والاعلامي الاماراتي محمد نجيب وشقيقه احمد قبل ان يستقرا في الامارات ويمضي معظم الوقت باللعب وكذلك يمارسها في المدرسة.

وبدأ صباح مرحلة أخرى في طفولته عندما انتقل للسكن بجوار نادي الفحيحيل ليشكل فريقا جديدا مع اصدقائه عمر العويهان وعبدالله ويعقوب يوسف الصفي ومسفر القحطاني وشقيقه عايض وآخرين، وكثيرا ما كانوا يخوضون المباريات والدورات حتى اصبح اسمه يتردد كثيرا بكونه مميزا، كما انه كان لافتا للانظار في المدرسة بمشاركته بدوري الفصول ومنتخب المدارس.

بروز مبكر

ومن الطبيعي عندما يكبر الانسان تتوسع طموحاته وبعدما انتقل للسكن في منطقة الصباحية في مطلع السبعينيات عمل مع زملائه زبار العتيبي وسعيد القحطاني ومحسن العجمي وشهاب العنزي وعبدالرزاق الشمري وشقيقه عايض على تكوين فريق جديد وقرروا الذهاب بعدها لنادي الساحل وحينها كان في منطقة الشعيبة (عام 1972)، وقد استقبلهم المدرب المصري محمود الشغبي الذي طلب منه الانضمام لفريق تحت 17 سنة ليتم قيده مباشرة نظرا لتميزه ووضعه في مركز وسط متقدم مع فريق تحت 20 سنة. وبعد مضي موسم تمت الاستعانة به للعب مع الفريق الاول الذي كان يضم عددا من اللاعبين الكبار امثال ناظم وعلي حسين ومحمد بطيحان والمرحوم محمد الريمان وفيصل العميري ووليد الحقان وغيرهم. وقد اهتم به كثيرا المدرب اليوغسلافي بيتر بعدما لمس بانه لاعب يمتلك القدرات لايحتاج سوى لصقلها حيث عمل على ذلك واولاه اهتماما كبيرا،وفي اول مباراة له بدوري الدرجة الثانية امام النصرعام 1975 وخسرها الساحل 1-3 سجل صباح الهدف الوحيد، ومنذ تلك المشاركة اصبح لاعبا اساسيا ليلفت الانظار انذاك وخاصة ان في تلك الفترة من الصعب ان ينال لاعب اندية الدرجة الثانية الاهتمام والمتابعة نظرا لعدم تسليط الاضواء والاعلام عليه. لكن صباح كان علامة بارزة ما بين زملائه بكونه لاعبا راقيا يتمتع بالامكانيات العالية وبالرغم من اختلاف طرق اللعب وقوة الفرق وقتها كان صباح هدافا فارضا نفسه سواء امام فرق الدرجة الثانية او امام الفرق الكبيرة وله عدة اهداف حيث كان الهداف التاريخي للساحل.

إعجاب مكاي

وفي دوري الدمج الذي اعتمده الاتحاد مطلع الثمانينيات كانت الفرصة المناسبة له ليظهر علو كعبه كمهاجم هداف وهذا ما جعله ضمن اهتمامات النادي العربي بالتحديد المدرب ديفيد مكاي حيث كان يتابعه. ففي احدى المباريات التجريبية التي جمعت العربي مع الساحل قبل الدوري في العام 1982 وانتهت بالتعادل 2-2 نجح صباح بتسجيل هدف وصنع آخر، ليفتح رئيس النادي العربي المرحوم الشيخ نايف الجابر باب المفاوضات مع رئيس نادي الساحل الشيخ جابر السعود بناء على طلب المدرب مكاي، ووقتها العربي كان يعاني من غياب اللاعب الهداف بعد اعتزال علي الملا ومن ثم كثيرا ما كان يردد مكاي ان صباح هو اللاعب المثالي الذي يمكن ان يحل تلك المعضلة.

وقد اثمرت تلك المفاوضات عن ضمه للاخضر ليبدأ المرحوم صباح عبدالله فاصلا جديدا من النجومية والابداع مظهرا موهبته التهديفية وما ساعده على ذلك انه يلعب ضمن فريق كبير يضم عددا من النجوم بالاضافة للدعم الجماهيري الذي وجده من العرباوية واخذ يصول ويجول حسب الاصول مسجلا الاهداف ومزعجا دفاع الخصوم وصانعا للفرص. وكثيرا ما كان يحضر في الاوقات الصعبة ليكون المنقذ ليبث الفرح في المدرجات العرباوية. وفي مطلع موسم 1982-1983 قدم صباح أفضل عروضه وحقق مع الأخضر انجازا تاريخيا غير مسبوق عندما فاز العربي بالدوري العام وكأس الأمير وبطولة مجلس التعاون الخليجي الاولى ليكون وجه خير على النادي الذي احتفظ بلقب الدوري في الموسمين التاليين (83-84و84-85).

غياب نظرة مدربي الأزرق ظلمت صباح

ولاشك ان لاعبا من طينة صباح يتسم بصفات اللاعب الهداف من البديهي ان يكون مكانه في المنتخب ولكن تظل مزاجية المدربين هي العامل لاكثر تأثيرا على مسيرة صباح مع الازرق. ففي بدايته وعمره لم يتجاوز 20 عاما ابدى مدرب المنتخب الوطني البرازيلي ماريو زاغالو اعجابه به فضمه لقائمة المنتخب عام 1977 ومثل هذا الاختيار بالغ الاثر لصباح فهو لم يكن مصدقا ان يكون بجانب نجوم كبار امثال احمد الطرابلسي وجاسم يعقوب وفاروق ابراهيم وفيصل الدخيل واخرين.

لكن هذه الفرحة لم تكتمل بعدما تم استبعاد زاغالو عن تدريب الازرق لتسند المهام للمدرب الوطني صالح زكريا. وحينها المنتخب يستعد لدورة الالعاب الآسيوية التي اقيمت في بانكوك 1978 ولكن تم الابقاء عليه ليشارك مع المنتخب الرديف تحت قيادة الانكليزي رون لوين الذي يعرفه جيدا بحكم تدريبه لنادي الفحيحيل والقادسية. ولعب وقتها المنتخب عدة مباريات ضد اسبانيول الاسباني وكانت اول مشاركة له بعدما حل بديلا عن فيصل الدخيل وضمت صفوف المنتخب معه سامي الحشاش ونايف جديد وفالح فلاح وحسن عاشور واسماعيل حسن وبدر عبدالجليل وغيرهم. وكان الهدف الاول له مع المنتخب في مرمى منتخب مقاطعة هوبي الصيني (2-2) وآخر ليوسف سويد.

وبعد تلك المشاركة قام المدرب كارلوس البرتو بضمه للمنتخب المشارك في «خليجي 5» التي اقيمت في بغداد 1979، وكان يتكون الازرق من مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة وهي تأتي في اطار بناء منتخب جديد لم يكن معهم سوى محبوب جمعة وفيصل الدخيل وفتحي كميل وعبدالله معيوف واشركه المدرب في لقاء تجريبي امام كوريا الشالمية فقط وفي البطولة منحه فرصة المشاركة كبديل عن فتحي كميل امام عمان.

لكن كارلوس البرتو تعامل معه بطريقة تحمل الكثير من الغرابة، ففي ظل تميزه في الدوري سواء مع الساحل او عندما انتقل للعب مع العربي لم يستدعه في البطولات المتعاقبة بما انه عمل على ضم العديد من الوجوه الجديدة وبعضها منحها فرصة الظهور.

و بقدوم البرازيلي انطونيو لوبيز 1984 عانى الكثير معه بما ان اشركه بـ 8 مباريات تجريبية قبل خوض التصفيات الحاسمة المؤهلة لاولمبياد لوس انجليس وعندما جاءت المباريات الرسيمة تفاجأ الجميع باستبعاده نهائيا وسط استغراب من الاعلام والجماهير واستمر بتعامله معه ايضا في نهائيات كاس آسيا في نفس العام لتكون آخر مشاركاته مع الازرق في تصفيات كأس العالم 1986. ولاشك ان الاسلوب الذي اتبعه معه لوبيز يؤكد ان عقلية المدرب ليس من الضرورة ان تكون صائبة فلاعب يمتلك كل مقومات النجم والهداف من نوعية صباح عبدالله يكون التعامل معه بتلك الطريقة التي تفتقر للواقعية وغياب النظرة.

