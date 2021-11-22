أول هدف في الساحل

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من محاسن الصدف ان اول هدف رسمي سجله صباح عبدالله مع العربي كان في شباك ناديه السابق الساحل في ديسمبر 1982، وانتهت 1-0 للاخضر،أما آخر هدف له في مرمي اليرموك 1987 وانتهت للعربي 2-0. و آخر مباراة لعبها مع العربي كانت في ابريل 1988 في كأس الأمير امام الشباب (6-0) وسجل صباح احد الاهداف. هاتريك ودبل كيك من ابرز المباريات التي خاضها صباح عبدالله مع الساحل امام الفحيحيل في دوري الدمج 1979-1980 وانتهت 4-2 مسجلا هاتريك واحدهما من اجمل الاهداف بلعبة خلفية «دبل كيك»، ووقتها مباريات الفريقين تشهد تنافسا قويا بحكم تجاورهما في المنطقة. أهداف صعبة دائما ما كان يحسم المواجهات الصعبة تحديدا امام الفرق الكبيرة ففي اول موسم له ضد كاظمة استطاع ان يسجل هدفا حاسما،وفي مرمى آدم مرجان عندما تلقى تمريرة ما بين المدافعين لينطلق بها ويلعبها من فوق رأسه بالمرمى 1983 وكان له هدف آخر في نهائي كأس الأمير 1983 بمرمى كاظمة. رفض عرض الكويت عندما عرض عليه العربي اللعب معه ومنحته ادارة الساحل الضوء الاخضر بالانتقال تلقى عدة عروض من اندية كبيرة وكان ابرزها من الكويت حيث اجتمع معه مشاري العنجري ومحمد الصقر من اجل اقناعه بالانضمام للابيض، لكنه رفض العرض وفضل اللعب للعربي لانه كان يأمل باللعب لفريق جماهيري. تميز مع الجامعة مثل صباح منتخب الجامعة ولم يتوقف تميزه في الكثير من المشاركات من ابرزها بطولة الجامعات في المكسيك 1979 ولعب بجانب عدد من النجوم امثال محبوب جمعه وعبدالله واحمد النواف وفالح فلاح وبدر عبدالجليل. وكان يتولى تدريب الفريق المرحوم محمد المسعود وحقق في تلك البطولة نتائج جيدة حيث خسر في نصف النهائي امام البلد المستضيف المكسيك. زاغالو والبناي تفاجآ باستبداله اثناء متابعة المدرب زاغالو واداري المنتخب عبدالوهاب البناي في احدى المباريات لصباح عبدالله في الدوري تم استبداله من قبل المدرب وعندما سأل البناي مساعد مدرب الساحل عبدالفتاح خليفة عن سبب استبداله رد عليه قائلا بانه هو من طلب الخروج وفي اليوم الثاني في الجامعة عندما سأله البناي عن سبب خروجه ليتفاجأ بالجواب، واخبره بأنه لم يطلب مثل ذلك. ارتباط وثيق بعايض ارتبط صباح عبدالله ارتباطا وثيقا بشقيقه الاكبر عايض منذ الصغر ودائما ما كان يلعبان مع بعضهما سواء بالفريج او بالنادي. وعندما انتقل صباح للعربي في الموسم الثاني تبعه عايض لينضم للاخضر ليكون اضافة للدفاع العرباوي. ولعب عدة مواسم وساهم هو الآخر بانجازاته وفضل الابتعاد نظرا لظروف عمله.