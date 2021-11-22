طبعة جديدة من «رسالة الغفران» لأبي علاء المعريِّ

علم ومعرفة

التراث الأدبي والفني والثقافي بوجه عام يمثل أحد أهم أركان التراث الحضاري لأي أمة من الأمم لذلك تعمل الدول صاحبة مثل هذا التراث على إعادة إحيائه بين فترة وأخرى ليظل ماثلاً أمام الأجيال المتتابعة حتى تكون على وعي كامل وإدراك حثيث بتراثها من اجل الوقوف على ماضيها والتفاعل مع واقعها واستشراف مستقبلها.

ومؤخرا وضمن سلسة «التراث» والتي تصدرها الهيئة المصرية للكتاب، وهي سلسلة تعنى بنشر النصوص المختارة من عيون التراث العربي والإسلامي عبر تاريخه الممتد في الزمان والمكان.

أصدرت طبعة جديدة من «رسالة الغفران» لأبي علاء المعري 363-449 هجرية ومعها نص محقق من رسالة ابن القارح»، تحقيق وشرح د. عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، وتقول بنت الشاطئ فئ مقدمة طبعتها الثانية «أدرك تمام الإدراك أن عملي في خدمة الغفران ودرسها لن يكمل إذا لم أرفقها بنص محقق لرسالة ابن القارح لا لكونها السبب القريب المباشر الذى دعا أبا العلاء إلى إملاء رسالة الغفران فحسب بل لأن رسالة أبي العلاء كذلك لا يمكن أن تفهم ما لم تقرأ قبلها ومعها رسالة ابن القارح التي تعد بحق مفتاح الغفران».

ورسالة ابن القارح من ثلاث نسخ تنتمي على الأرجح إلى أصل واحد هو «نسخة الشيخ طاهر الجزائري»، النسخة الأولى هي النسخة التيمورية الأولى ورمزها(ج) ورسالة ابن القارح في هذه النسخة عنوانها في المخطوط «رسالة لبعض الفضلاء كتبها إلى أبي علاء المعري»، وهذه النسخة هي أقدم الموجود من مخطوطات الرسالة والراجح أنها هي الأصل من نسخ أخرى لرسالة ابن القارح.

والنسخة الثانية هي النسخة التيمورية ورمزها (ي) وهى نسخة خطية مستقلة، والنسخة الثالثة هي النسخة المطبوعة ورمزها(ع) ونشرت ضمن مجموعة رسائل البلغاء.

وأما رسالة الغفران فنسخ النص مرتبة في هذه الطبعة في مجموعات تضم كل واحدة منها النسخ التي يرجح أنها تنتمي إلى أصل واحد.

