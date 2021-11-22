دراسة للأدب الأقدم في تراثنا الإبداعي

علم ومعرفة

يعد الكاتب الكبير الراحل «أنيس منصور» في مقدمة ومن أهم الكُتاب والأدباء العرب الذين برعوا في «أدب الرحلات» بعدما قدم الكثير من الكتابات والكُتب المدهشة التي تناول فيها رحلاته في بلاد العالم شرقا وغربا.. من خلال سرد بديع ومشوق لمشاهداته ورؤاه لهذه البلدان وشعوبها.. وإذا كان هذا في عصرنا الحالي فإن «أدب الرحلات» بُعَدّ من أقدم الأنواع الأدبية عبر تاريخ الأدب العربي كله.. وتراثنا الأدبي والثقافي يزخر بعيون وأمهات الكتب والمجلدات في هذا النوع من الأدب لكثير من الأدباء والمفكرين والرحالة العرب.

وفي كتابها الأخير «رحلة ابن فضلان والتواصل الحضاري والثقافي» الصادر عن «ألان ناشرون وموزعون» ترصد وتدرس الدكتورة «خولة شخاترة تفاصيل الرحلة التي قام بها الجغرافي والسياسي والمفكر العربي أحمد بن فضلان، خلال القرن الرابع الهجري، إلى بلاد الترك والروس والصقالبة بتكليف من الخليفة العباسي المقتدر بالله، وتصنّفها تحت ما يسمّى «أدب الرحلة». الكتاب تألف من مقدمة وتوطئة وثلاثة أقسام وخاتمة، تناولت خلالها المؤلفة الأسباب التي دعتها للكتابة عن رسالة ابن فضلان، ثم مفهوم الرحلة على إطلاقها: أغراضها ودوافعها وأهدافها التي كانت تتجاوز الترحال أحيانا لتكون وسيلة من وسائل إشباع الفضول المعرفي، والاكتشاف، والتعرف إلى الآخر.

ثم انتقلت في الفصل الأول إلى تحليل الجانب السفاري في رحلة ابن فضلان، وناقشت هذه الرحلة بوصفها أهم الرحلات في التراث العربي، لما فيها من تسجيل للتاريخ السياسي والاجتماعي في زمنها. وتناولت في الفصل الثاني مُشاهدات ابن فضلان في بلاد الترك والروس والصقالبة والخزر، فدرست ملامح النظام الاجتماعي، مثل: الزواج، وحضور المرأة والاختلاط، وطقوس المرض ودفن الموتى، إضافة إلى خصائص النظام السياسي، وتقاليد هذه الأمم في الحكم وأنظمتها المتعددة، جاعلة من هذه المشاهدة بوابة لفهم الآخر في مرآة الأنا.

