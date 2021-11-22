المسؤولية المجتمعية لأفراد المجتمع ومؤسساته

وطن النهار

لا ينكر أحد أهمية جمعيات النفع العام في تنمية المجتمع وخدمته باعتبارها الشريك التنموي الثالث إلى جانب مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي تنامى الحديث عن ضرورة المشاركة التنموية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، واعتبر ذلك ضرورة تقتضيها المستجدات في ظل عولمة الاقتصاد والسياسة والثقافة.

والتنمية تعني في أبسط تعريف لها :عملية واعية ومستمرة ومخطط لها وفق جدول زمني تهدف الى نقل المجتمع من وضع إلى وضع أفضل مقارنة بحال المجتمع ذاته في مرحلة سابقة، أو مقارنته بمجتمعات ذات ظروف مشابهة، على أن تشمل تلك النقلة جميع جوانب الحياة، وأن تسير بخطى واضحة نحو تحقيق أهدافها.

إن الحاجة المجتمعية تعد المحفز الأول للعمل التطوعي، والمشاركة المجتمعية الفاعلة مرتبطة بوجود وتأثير جمعيات ذات النفع العام في المجتمع التي يجب أن تتميز بأنشطتها وأدوارها الريادية في العمل التطوعي والإنساني والخيري من خلال تحديد ووضوح أهدافها وبرامجها ومشاريعها الخيرية، وامتلاك إدارتها المهنية العالية في تسويق مشاريعها الخيرية للمجتمع، مع أهمية توفر الحماس لدى مجالس إداراتها في تحريك نشاطها المهني، مع أهمية توفر الدعم المالي والمعنوي المستمر لها، وتخصيص كل الإمكانيات والدعم اللوجستي كتوفير المقر لممارسة فعالياتها ونشاطاتها.

وهنا يأتي الدور الكبير لمؤسسات الدولة الحكومية في التوسع المدروس لإشهار جمعيات النفع العام، ودعمها وتمويلها وتعزيز دورها الإنساني في المجتمع، ونشر التوعية بجهود تلك الجمعيات وبيان دورها المجتمعي والتنموي في استقطاب المتطوعين بما يحقق لتلك الجمعيات أهدافها الإنسانية في خدمة المجتمع وتعزيز دور المجتمع المدني بالبلاد.

وعلى مؤسسات القطاع الخاص أفراداً ومؤسسات سواء من رجال الأعمال والشخصيات العامة وقادة الرأي العام، ورموز العلم والثقافة والإعلام والفن والأدب تقديم الدعم المتخصص لهذه الجمعيات كل في مجاله، حتى تتمكن جمعيات النفع العام من تأدية دورها الإنساني والخيري عن طريق آليات عمل متطورة لتسويق أنشطتها وجهودها وبرامجها وأهدافها إلى الجهات الحكومية والخاصة وجميع فئات المجتمع، لدعم جهودها وأنشطتها.

فلا يخفى على المتابعين والمهتمين بشؤون العمل الخيري، أنه أصبح العمل في المنظمات الخيرية علما له قواعد واضحة، بعيدا عن العفوية والارتجالية، فمهارة فن التسويق تعتبر من الوظائف المهمة التي تقوم بها منظمات العمل الخيري، لأنه من دون القيام بعملية التسويق بطريقة فعالة، لن تستطيع هذه المنظمات القيام بدورها المطلوب، فالمتبرعون لا يفرقون بين الجهات الكبيرة والصغيرة عند القيام بالتبرع، وإنما يعتمدون على مقدرة المنظمة المجتمعية في الوصول إلى المتبرع وإقناعه بتبني أحد المشاريع الفاعلة في المجتمع.

وقد اقترح خبراء العمل الخيري بعض المستلزمات التي تسهم في تحقيق تسويق فعال لمشاريع المنظمات الخيرية والمجتمعية منها:

? عمل برامج تدريبية عملية تقوم على دراسة الحالات الواقعية ثم إيجاد الطرق الكفيلة بمعالجتها.

? وضع خطة عامة محكمة قائمة على دراسة ميدانية لدراسة حاجة المنظمات المجتمعية والخيرية ومشاريعها المتعددة.

? الاستفادة من الوسائل الإعلامية والإعلانية في إظهار عمل المنظمات الخيرية والمجتمعية.

? تحديد أهداف المنظمات الخيرية، بوضوح وتحديد ماذا تريد من المتعاملين مع المنظمة وغيرها من الأمور ذات العلاقة.

? تنويع الفرص التسويقية عند التخطيط لتسويق مشاريع الجهات المجتمعية والخيرية.

? التخصص في تقديم الخدمات المجتمعية والخيرية وعدم تكرارها.

لذا فإننا نحرص دائما منذ إشهار الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على تحقيق تلك المستلزمات من خلال أهداف وأنشطة وبرامج الجمعية، لتقديم مجموعة متنوعة ومتميزة من الخدمات المادية والمعنوية لفئة كبار السن.

وختاما فإن مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة وشتى أفراد المجتمع في دعم مشاريع الجمعيات والمبرات

الخيرية وبرامجها الإنسانية، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لمختلف برامجها، يخفف المعاناة الإنسانية عن الفئات التي ترعاها تلك الجمعيات والمبرات - سواء أكانت من الأرامل وكبار السن والمرضى والأيتام أم من غيرهم - ويجسد مفهوم المسؤولية الاجتماعية ويعزز رسالة التضامن والتكافل مع المحتاجين -عموما- داخل الكويت وخارجها، والتي تجلت في أبهى صورها في عهد سمو أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -

رحمه الله – وما زالت مسيرة العطاء ممتدة بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه -، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله.

