الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تعقد اجتماعها الأول وتنتخب مناصب الهيئة الإدارية للفترة القادمة

وطن النهار

عقدت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد للدورة القادمة لها، في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الاثنين الموافق 15/11/2021م في قاعة الاجتماعات في مقر الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في منطقة الشرق، ترأس الاجتماع السيد إبراهيم طاهر البغلي رئيس السن في مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الذين تم تزكيتهم من قبل الجمعية العمومية للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، حيث رحب رئيس السن بالأعضاء الحضور مباركاً لهم ثقة الجمعية العمومية لتزكيتهم كأعضاء للمجلس للفترة المقبلة على النحو التالي:

1- السيد إبراهيم طاهر أحمد البغلي.

2- السيد علي حسن عبد الحسين محمد.

3- السيد منصور عايش حسين السلامين.

4- السيد د. عبد الله أحمد محمد البغلي.

5- السيدة د. وضحة جابر محمد العنزي.

6- السيد د. بدر سليمان إبراهيم الدمخي

7- السيدة منى سليمان عبد العزيز الفريح

8- السيدة أمينة عبد الخالق سليمان علي

وتمت مناقشة اختيار مناصب الهيئة الإدارية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين، حيث فتح رئيس الاجتماع باب الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة الراغبين بشغل مناصب الهيئة الإدارية المتمثلة في ( رئيس مجلس الإدارة ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، وأمين السر، و أمين الصندوق )،وتمت التزكية بالإجماع لشغل مناصب الهيئة الإدارية وتم تشكيل مجلس الإدارة للجمعية من الأعضاء المبينة أسماؤهم أدناه:

? السيد إبراهيم طاهر أحمد البغلي

رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين

? السيد علي حسن عبد الحسين محمد

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين

? السيد منصور عايش حسين السلامين

أمين سر مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين

? السيد د. عبد الله أحمد محمد البغلي

أمين صندوق مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين.

هذا وتقدم السيد رئيس مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة بالشكر لحسن ثقتهم بتزكيته وبقية أعضاء الهيئة الإدارية، متمنياً للجميع العمل لتحقيق الأهداف العامة للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين. كما قرر المجلس مخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية رسمياً بتشكيل مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين للفترة المقبلة.

وأكد البغلي أن الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين التي أشهرت لمدة غير محدودة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ( 116/ أ) لسنة 2014م والصادر بتاريخ 25 / 6 / 2014م تعمل على التعاون والتنسيق مع الكثير من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة. ، شاكراً للجميع تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي الكريم الذي شرفنا وأكد حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها دولة الكويت الحبيبة من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يسعدنا ونحن نسهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة في بلدنا الحبيب الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه،وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله..

أهداف الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين

أولاً: تقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير الرعاية للمسنين (رجال – نساء) من كبار السن والذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر ويعانون من الشيخوخة والأولوية للمواطنين.

ثانياً : تقديم الدعم المادي لتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذويهم وأسرهم.

ثالثاً: نشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم بقانون رعاية المسنين. والعمل على توعيه المسنين

والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم.

رابعاً : السعي لمنح مميزات خاصة للمسنين بالمستشفيات والعيادات الخاصة من حيث إعطائهم تخفيضات مالية ومنحهم الأولوية في مواعيد المراجعة وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتخصيص أماكن خاصة لهم في مواقف السيارات وأماكن الانتظار، والسعي لإعطائهم نفس المميزات التي تمنح للمعاقين.

خامساً : المشاركة في توفير البديل للأسر التي لديها مسن يعاني من أمراض مزمنة ولا يرغبون إيداعه في المستشفيات بتقديم الخدمات الصحية له وذلك عن طريق الاتفاق مع العيادات والمستشفيات الخاصة لعلاج هؤلاء المسنين بمنازلهم.

سادساً: المشاركة في تنظيم زيارات داخلية وخارجية للمسنين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويحية لهم وعمل برامج اجتماعية وثقافية وحرفية لإدماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

سابعاً: العمل على إتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين من خلال توفير جميع سبل الدعم

لهذا الدور في سبيل إنجاحه بما يعود بالنفع على المسنين و خدمتهم.

