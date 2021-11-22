ماكغورك: أميركا لن تغادر الشرق الأوسط

عربيات ودوليات

المنامة- الوكالات: جدد منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، تأكيداته بعدم خروج الولايات المتحدة من المنطقة. وفي كلمته خلال «حوار المنامة 2021» قال ماكغورك «لقد سُئلت عدة مرات هنا عما إذا كانت الولايات المتحدة ستغادر الشرق الأوسط. اسمحوا لي أن أكون واضحا: الولايات المتحدة لن تذهب إلى أي مكان». وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي قال «نحن منفتحون على المفاوضات بشأن قضايا منفصلة لكن سياسة واشنطن بشأن إيران واضحة: إنها خصم معلن»، مضيفا «سنرى ماذا يمكن أن تضع إيران على الطاولة في فيينا ولا نزال ننظر إلى أن الدبلوماسية هي السبيل المثالي». وأكد أن الولايات المتحدة ستتخذ «التدابير المناسبة» حال التوصل لاتفاق في جلسة المفاوضات الجديدة المزمع عقدها في 29 نوفمبر الحالي في العاصمة النمساوية.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في 29 نوفمبر الحالي في فيينا بعد 6 جولات عقدت منذ أبريل وتوقفت في يونيو. وتابع ماكغورك «إدارة بايدن لم ترفع أي عقوبة منذ وصولها؛ لأن ما ورثناه كان برنامجا نوويا يتصاعد وعلى الإيرانيين أن يقبلوا بإعادة البرنامج ضمن قيود الاتفاق النووي...الخطة المشتركة مهما قيل عن وجود مشاكل فيها، لكنها وضعت سقفا على البرنامج النووي الإيراني وهي السبيل الوحيد لتخفيف العقوبات ونحن ملتزمون بالامتثال مقابل الامتثال» من جانب النظام الإيراني.

وأكد ماكغورك أنهم تمكنوا «خلال الأشهر الماضية من التوصل لجبهة أمامية في مجموعة 5+1 بالنسبة للاتفاق النووي» في إشارة إلى وجود التنسيق المشترك بين واشنطن وحلفائها في أوروبا فيما يخص إيران. وقال ماكغورك إن «الصواريخ وقدرات الدولة (الإيرانية) تكلمنا عنها، لكن المسألة النووية تتصاعد وتصل لمرحلة الأزمة ولهذا السبب نركز عليها في الوقت الحالي ... لكننا نشجع على خفض التصعيد والتواصل بين دول المنطقة وإيران». وتابع «لن ننجر إلى تبادل إطلاق النار مع وكلاء إيران لكن إيران تعلم أننا سنحمي شعبنا دائما وسوف نتصرف بحزم للقيام بذلك إذا لزم الأمر» كما أشار إلى أن واشنطن ستحمي أيضا حلفاءها في المنطقة.

وقال «رسالتي لأي خصم هي: لا تراهن ضد الولايات المتحدة الأميركية».

