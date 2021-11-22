الأوروبيون ينتفضون ضد «ديكتاتورية كورونا»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اجتاحت أعمال شغب عددا من الدول الأوروبية على خلفية فرض إجراءات لمكافحة فيروس «كورونا» والتطعيم الإلزامي في محاولة من الحكومات الأوروبية لوقف الموجة الخامسة من تفشي الوباء.

ففي هولندا، استمرت أعمال الشغب لليلة الثانية على خلفية قيود مكافحة «كوفيد-19» ونجم عنها إصابة عدد من رجال الشرطة أثناء الصدامات مع المتظاهرين الرافضين لإجراءات مكافحة «كورونا». ووقعت أحداث الشغب في لاهاي، التي تضم مقر الحكومة الهولندية، غداة أعمال عنف في روتردام الواقعة جنوب غربي البلاد واشتبك عناصر الشرطة، مع مجموعات من المتظاهرين الذين ألقوا حجارة وأشياء مختلفة عليهم في أحد الأحياء الشعبية. كما اندلعت أعمال عنف في مدينة أورك الصغيرة في وسط البلاد وفي مناطق عدة في مقاطعة ليمبورغ بجنوب البلاد،.

وأعادت هولندا فرض إغلاق جزئي للتعامل مع تفشي حالات «كوفيد-19» واتخذت مجموعة قيود صحية تؤثر خصوصا على قطاع المطاعم الذي بات يتوجب عليه إنهاء أعماله بحلول الساعة 8 مساء وتسعى الحكومة الآن إلى منع غير الملقحين من دخول بعض الأماكن.

من جهتها تعتزم السلطات الفرنسية إرسال قوات شرطة خاصة إلى مقاطعة غوادلوب لاحتواء أحداث العنف واستعادة النظام إثر أحداث شغب وأعمال نهب وسط احتجاجات على القواعد الصحية لمواجهة جائحة «كوفيد-19» بحسب ما ذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

وقال دارمانان بعد عقد اجتماع أزمة بشأن الوضع في غوادلوب مع وزير أراضي ما وراء البحار سيباستيان لوكورنو «الرسالة الأولى هي أن الدولة ستتعامل بحزم»، وفقا لرويترز.

وكان حاكم غوادلوب ألكسندر روشات الذي يمثل الحكومة الفرنسية في الأرخبيل، فرض يوم الجمعة حظر تجول من السادسة مساء وحتى الخامسة صباحا بعد 5 أيام من الاضطرابات بالمنطقة شهدت إضرام النيران في حواجز بالشوارع، بينما يضرب رجال إطفاء وأطباء عن العمل.

وفي العاصمة النمساوية فيينا، تجمع نحو 40 ألف متظاهر، وفق الشرطة للاحتجاج على الحجر والتطعيم الإجباري الذي أعلنته الحكومة لمكافحة جائحة «كوفيد-19». ورفع الحشد تظاهرة قرب مقر المستشارية في فيينا، لافتات تندد بـ»دكتاتورية كورونا» أو كتب عليها «لا لتقسيم المجتمع» وأوقفت الشرطة، التي وضعت المظاهرة تحت مراقبة مشددة، 10 أشخاص.

وأبدى وزير الداخلية كارل نيهامر في بيان، انزعاجه الشديد من استخدام المتظاهرين نجوما صفراء تحمل عبارة «غير ملقح» معتبرا أن هذا الأمر «يشكل اهانة لملايين من ضحايا الديكتاتورية النازية وعائلاتهم». وبعد أسبوع من فرض إجراءات صارمة ضد الذين لم يتلقوا اللقاح أعلن المستشار المحافظ ألكسندر شالنبرغ الجمعة فرض حجر على 8.9 ملايين نسمة حتى 13 ديسمبر. واعتبارا من اليوم لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم إلا للتسوق أو الرياضة أو الرعاية الطبية.

وتجمع الآلاف في العاصمة الكرواتية زغرب احتجاجا على إجراءات الحكومة الكرواتية الخاصة بفيروس «كورونا». وعبر المحتجون عن استيائهم من قرار الحكومة منع الأشخاص الذين لا يحملون جوازات «كوفيد-19» من دخول المباني الحكومية والعامة في البلاد. وفي كوبنهاغن، خرج المئات في مسيرة ليلية في العاصمة الدنماركية، تعبيرا عن رفض الإجراءات الحكومية المرتقبة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا».

