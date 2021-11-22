طقس عاصف يضرب مصر.. وإعلان «الطوارئ القصوى»

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أعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة موجة من الطقس السيء وسوء الأحوال الجوية تعرضت لها البلاد السبت والساعات الأولى من صباح امس. وقررت السلطات إلغاء إجازات الأطقم الطبية وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د. حسام عبد الغفار إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أنحاء الجمهورية للتعامل مع أي طارئ بسبب الأحوال الجوية، مضيفا أنه تقرر إلغاء إجازات الأطقم الطبية لمواجهة أي إصابات. وأشار إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتوفير مخزون كافٍ من الدم.

في سياق متصل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات بعدة محافظات مصرية منها القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ ومطروح ودمياط، حرصا على الطلاب، فيما أكد د. محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس العاصف مستمرة لكنها أقل كثافة في سقوط الأمطار وأقل حدة في نفس الوقت مشيرا إلى أن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تنتهي اليوم الاثنين.

وأغرقت مياه الأمطار والسيول شوارع محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والدقهلية ودمياط ومطروح وبورسعيد وشمال سيناء، حيث أدت لشلل الحركة المرورية وإغلاق بعض الطرق الرئيسة. وتلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أشار إلى تعرض محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد لسقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة والسحب الرعدية. وأشار «شعراوي» إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي تقوم بجهود كبيرة لرفع تراكمات مياه الأمطار وإزالة أي آثار لها للتيسير في حركة سير المواطنين والسيارات. وطالب شعراوي باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بالشوارع والميادين الرئيسة والشوارع الفرعية.

