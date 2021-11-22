السودان.. اتفاق سياسي يعيد حمدوك لرئاسة الحكومة

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الخرطوم - الوكالات: رفعت القيود عن تحركات رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، امس وذلك عقب اتفاقه مع المكون العسكري على توليه رئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية، بحسب وكالة رويترز.

ورغم التوصل لاتفاق سياسي احتشد المئات في العاصمة الخرطوم، ومدينتي كسلا والعطبرة، للتظاهر ضد الانقلاب.

وكان الفريق اول عبد الفتاح البرهان، اعلن في 25 اكتوبر حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، كما حل حكومة حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة قبل الافراج عنه لينتقل الى منزله حيث وضع قيد الاقامة الجبرية، كما اوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

وأمس توصل البرهان وحمدوك الى اتفاق بشأن عودة الأخير الى رئاسة الحكومة واطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ 25 اكتوبر الماضي.

وقال احد الوسطاء السودانيين، فضل الله بورمه وهو قيادي في حزب الأمة انه «تم التوصل الى اتفاق سياسي بين برهان وحمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك الى منصبه واطلاق سراح المعتقلين السياسيين».

وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم اكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل الى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانا حدد النقاط الرئيسة للاتفاق.

وهي تشمل اعادة حمدوك الى منصبه كرئيس للوزراء والافراج عن جميع المعتقلين، وما قالت انه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية. وأضاف بيان الوسطاء ان الاتفاق تم التوصل اليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية. وأشار البيان الى ان «الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب».

وأعلن الاتفاق قبل احتجاجات دعا اليها ناشطون مؤيدون للديموقراطية ضد الانقلاب العسكري، وهي الأحدث في سلسلة من التظاهرات التي قتل فيها 40 شخصا على الأقل، وفقا لمسعفين.

من جهته اشترط تجمع المهنيين السودانيين ان تكون عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مرتبطة بسلطة مدنية كاملة.

وأوضح الوليد علي المتحدث باسم التجمع ان قوى الثورة السودانية حددت موقفا محددا يتمثل في رفض اي توجه لاعادة الحكومة المدنية في ظل استمرار الاجراءات التي اتخذها قائد الجيش في الخامس والعشرين من اكتوبر.

وفي ذات السياق، قال عضو محمد يوسف الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني العضو في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير انه «لا علم لديهم بأي اتفاق او مفاوضات جرت خلال الساعات الماضية».

وقال يوسف ان حمدوك لن يعود الى رئاسة الحكومة بالطريقة التي يريدها المكون العسكري.

