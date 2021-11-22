«الحرية والتغيير»: لسنا معنيين باتفاق البرهان وحمدوك

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الخرطوم- الوكالات: اعلنت «قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي» بالسودان، انها «غير معنية» بالاتفاق المعلن بين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان «أفادت الأخبار الواردة من المصادر الاعلامية المختلفة خلال الساعات السابقة عن التوصل لاتفاق بين قائد الانقلاب (البرهان)، وعبد الله حمدوك، نتيجة جهود لمبادرة وطنية يعود بموجبه الأخير رئيسا للوزراء ليشكل حكومة كفاءات وطنية».

وأضاف البيان «اننا في المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير نؤكد على موقفنا الواضح والمعلن مسبقا، لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين».

وتضمن الاتفاق حسب وسائل الاعلام، تشكيل حمدوك لحكومة بالمشاورة مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا في عهد الرئيس عمر البشير). كما نص الاتفاق على الاستمرار في اجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

ومنذ 25 اكتوبر الماضي، يعاني السودان ازمة حادة، حيث اعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الاجراءات باعتبارها «انقلابا عسكريا».

