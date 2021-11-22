قيادي في «حماس» ينفذ هجوماً مسلحاً في القدس الشرقية

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القدس المحتلة - الوكالات: اعلنت السلطات الاسرائيلية مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين صباح امس في هجوم مسلح شنه فلسطيني من حركة «حماس» في البلدة القديمة في القدس الشرقية.

وبعد هذا الهجوم النادر في البلدة القديمة في القدس مباشرة، نشر عدد كبير من عناصر الشرطة بينما بقيت جثة المهاجم على الأرض لفترة طويلة قبل ان تؤكد الشرطة وفاته.

وقال وزير الأمن العام الاسرائيلي عومير بارليف في تصريحات للتلفزيون ان المهاجم فلسطيني ومن «أعضاء حماس»، يعيش في حي شعفاط في القدس الشرقية.

وأكد بارليف لقناة كان الاسرائيلية ان المهاجم «كان عضوا في «حماس» الجناح السياسي وليس الجناح العسكري.

وبحسب الصور التي لدينا، يبدو انه كان يرتدي جلابية كبيرة او تنكر «بزي يهودي» متشدد من اجل اخفاء سلاحه.

وأضاف ان «زوجته غادرت (البلاد) قبل ثلاثة ايام وابنه في الخارج ايضا ويبدو ان هذا الهجوم كان مع سبق الاصرار والترصد».

ونعت حركة «حماس» ابو شخيدم، مؤكدة ان جرائم اسرائيل لن تبقى دون رد رادع.

وأضافت ان هذه العملية البطولية تحمل تحذيرا لاسرائيل لوقف الاعتداءات على ارضنا ومقدساتنا، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها.

كما اكدت الحركة ان «الشعب الفلسطيني ماض في جهاده، ولا يأبه بكل القرارات المعادية التي تصدر عن الدول الاستعمارية والتي تهدف الى تكريس الاحتلال والتنصل من حقوقه التاريخية».

وفي السياق، قال مكتب اعلام الأسرى، ان القوات الاسرائيلية اقتحمت مدرسة الرشيدية في القدس وهي المدرسة التي يعمل فيها منفذ العملية، مشيرة الى انه تم استدعاء شقيقه من قبل المخابرات الاسرائيلية للتحقيق.

وتناقلت وسائل اعلام صورا لمنفذ الهجوم بما فيها الصورة التي تظهره لحظة تنفيذ عملية اطلاق النار وفي الصورة يحمل فادي ابو شخيدم (42 عاما) رشاشا من طراز «Beretta M12» في احد شوارع البلدة القديمة بالقدس استعدادا لاطلاق النار.

وقال وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، عومر بارليف، ان منفذ الهجوم استخدم اسلحة «غير متوفرة في اسرائيل عادة».

وبعد الهجوم، طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت «تعزيز» الاجراءات الأمنية في القدس ودعا السكان والشرطة الى «اليقظة» في الفترة التي تسبق عيد الأنوار اليهودي (هانوكا) الذي يحتفل به في 28 نوفمبر.

وكان فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما نفذ الأربعاء عملية طعن في البلدة القديمة ضد القوات الاسرائيلية ما ادى الى جرح شخصين قبل ان تقتله الشرطة.

واشار مصور من وكالة الصحافة الفرنسية الى ان اشتباكات اندلعت مساء بين سكان فلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية في حي العيسوية في القدس الشرقية الذي يتحدر منه الشاب وذكرت الشرطة وشهود عيان ان هذا التوتر استمر في الأيام الأخيرة.

وشهدت القدس والضفة الغربية المحتلة واسرائيل منذ اكتوبر 2015 ولأشهر هجمات ضد اسرائيل نفذ معظمها فلسطينيون بمفردهم. وتراجعت حدة العنف منذ ذلك الحين لكنه استمر بشكل متقطع. ويعيش نحو مئتي الف اسرائيلي في القدس الشرقية وكذلك 300 الف فلسطيني.

