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عربيات ودوليات

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بريطانيا تدرس سحب جنسية مواطنيها «الدواعش» دون إنذار


لندن - الوكالات: اربك ملف المقاتلين الأجانب في صفوف «داعش» دول اوروبا مع استمرار الضغوط الدولية لاستعادة مواطنيها الذين انضموا للتنظيم الارهابي على مدار السنوات الماضية ومازالوا متواجدين بمخيمات في سورية والعراق. ودفعت تلك الضغوط الدول الأوروبية وفي مقدمتها بريطانيا للبحث عن سبل للتعامل مع هذا الملف في اطار تشريع لوائح وقوانين جديدة تحفظ امنها القومي، نظرا لمخاوف تتعلق بعودة المقاتلين الأجانب لأوطانهم. وفي سياق هذه التحركات، اعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا تقديم مشروع قانون لادخال تحديث على قانون سابق يمنح وزارة الداخلية صلاحية سحب الجنسية من مثل هؤلاء المقاتلين دون سابق انذار. وواجه المقترح انتقادات لاذعة داخل بريطانيا، حيث وصف بعض الحقوقيين والقانونيين الخطوة بـ«الانتهاك الصارخ» لحقوق الأشخاص الذين يخضعون لهذا القانون من جانب وتوسعا في صلاحيات الداخلية البريطانية من جانب آخر.


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