بينيت يأمر قوات الأمن بـ«الاستعداد لأي سيناريو»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: امر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الاسرائيلي، امس القوات الشرطية والعسكرية بالاستعداد لأي سيناريو وذلك على خلفية العملية المزدوجة في مدينة القدس المحتلة.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في «تويتر» شارك فيها عائلة القتيل الاسرائيلي حزنها.

وشدد بينيت على انه اوعز او امر اجهزة الأمن الاسرائيلية باتخاذ الاجراءات اللازمة استعدادا لأي سيناريو محتمل تخوفا من وقوع عمليات اخرى مستوحاة من هذه العملية.

وكانت وسائل اعلام عبرية، قد اكدت في وقت سابق امس مقتل اسرائيلي واصابة 3 آخرين باصابات مختلفة، في عملية اطلاق نار بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة العبرية الـ13، ان احد «الارهابيين» قام باطلاق النار على جنود اسرائيليين بالقرب من باب السلسلة بمدينة القدس المحتلة ونتج عنه مقتل احد الجنود واصابة 3 آخرين بجروح شديدة.

فيما اشارت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية الى ان منفذ الهجوم استخدم سلاحا من طراز «كارلو» في العملية وهو ما نفته القناة الـ12 العبرية حيث اوضحت انه اداة او سلاح عادي.

