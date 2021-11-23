دستورنا فخرنا

آراء

تحتفل دولتنا الكريمة هذه الأيام بمرور تسعة وخمسين عاما على صدور دستورنا الحالي بتاريخ 11 نوفمبر 1962. وبهذه المناسبة العزيزة والنشاط الإعلامي المصاحب لها يتساءل البعض عن ماهية الظروف السياسية والتشريعية التي كانت سائدة آنذاك، وعن كيفية تمكن رجال الدولة في المجلس التأسيسي من صياغة نصوص الدستور الحالي؟ وهو تساؤل في محله، لأن الكثير يجهل ما قدمه الآباء والأجداد لنا من تضحيات، في سبيل إصدار مثل هذا الدستور السابق لعهده، من حيث ضمانه للمقومات الأساسية في المجتمع، وكم الحقوق والحريات المقررة فيه. تحدث المرحوم أستاذنا د. عثمان عبدالملك الصالح في مؤلفه النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، عن المراحل التاريخية الدستورية السابقة على صدور الدستور الحالي، وحدد المرحلة الأولى في الفترة ما بين 1921 إلى 1938 وهي من أول مجلس شورى إلى أول مجلس نيابي وكانت في عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- وظهرت في هذه المرحلة ملامح اللامركزية الإقليمية وإنشاء بلدية الكويت عام 1932 كما صيغت في نهاية هذه المرحلة الوثيقة الدستورية وتشكيل أول مجلس نيابي وإصدار أول قانون أساسي في البلاد بتاريخ 2/7/1938 وكان هذا الحكم النيابي عمره قصير، فلم يتجاوز عدة أشهر لأسباب عديدة لا يسع المجال لذكرها. أما المرحلة الثانية فهي الفترة الممتدة ما بين سقوط الحكم النيابي وإعلان الاستقلال، ومن أهم القوانين التي صدرت فيها، قانون تنظيم القضاء وقانون الجنسية الكويتية عام 1959. وبرزت في هذه المرحلة السلطة التنفيذية بإداراتها ومجالسها العليا كالأمن العام والأشغال العامة والصحة وأملاك الدولة والمطبوعات والنشر.. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي الفترة الممتدة منذ الاستقلال حتى العمل في الدستور الحالي، وفيها اُنتخب المجلس التأسيسي واستطاع أن يصدر القانون رقم 1/1962 بشأن النظام الأساسي لنظام الحكم، وهو دستور مؤقت، مكتوب، موجز، كانت الحقوق والحريات فيه معلما أساسيا من معالمه، ومقدمة لانتقالها إلى دستورنا المعاصر. ويعد الدستور المؤقت بمثابة الجسر الذي عبرت عليه الكويت من حكم مطلق إلى حكم مقيد.

خلاصة القول إن هذ الدستور الذي ننعم به حاليا لم يوجد بين ليلة وضحاها، ولم يأت من فراغ، وإنما سبقته مراحل تاريخية مهدت لولادته المتعسرة. اليوم، وبعد أن تمتعنا وعشنا بين أحضان هذا الدستور لستة عقود تقريبا نتساءل، هل يستطيع الشعب الكويتي المحافظة عليه والغيرة على نصوصه من العبث الصريح أو الضمني؟ وهل هو قادر على المطالبة بتنقيحه لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة وفقا لما هو مقرر في المادة 175 منه؟! على الشعب أن يجيب. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

