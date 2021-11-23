«بدون عنوان»

آراء

مشاكل العصر الحديث كثيرة ومتفرعة ونرى انتشارها في المجتمعات الغنية أكثر وكذلك أيضًا موجودة في مجتمعاتنا الاسلامية أكثر من غيرها من المجتمعات التي فقط تسعى لتوفير لقمة العيش والصحة لأبنائها، فالاخطر شيوعها عندنا منذ فترة المراهقة، حتى الشباب وممكن أن يستمر، إذا تركوا على أفكارهم وتمردهم، كذلك انتشار الادمان على المخدرات الرخيصة «الكيميائية» المتوفرة والزهيدة الثمن لا تتعدى خمس الدنانير، وهذا موضوع آخر نتطرق له لاحقًا، فالمشكلة الأولى جديدة علينا، بالنسبة لأعمار الشباب الذين يشككون في وجود الخالق العظيم والشرك والاستهانة في العبادات والفروض والمحرمات، فنلاحظ تأثرهم بالغرب في السلوكيات والشكل والافكار ومفاهيم الحياة الحديثة الفاشلة، فهذه آفة كبيرة، فيروس معدٍ أصبح منتشرًا كثيرًا في الدول العربية الاسلامية وبالخليج العربي كذلك، فالتقليد الأعمى هو الذي يجر الشاب أو حتى المراهق إلى الانجراف إلى الالحاد دون الشعور أحيانًا، حيث حب الاستطلاع والبحث المتعمق والاختلاف في هذا الأمر. فمجاراة الموضة والفلسفة البعيدة عن الحدود الدينية من اسباب الوقوع في شرك الالحاد.

يجب على الأسر أن تراقب تصرفات أبنائها منذ الصغر وتتابع حالهم في المدرسة فهي البيت الثاني لهم ونوع الأصدقاء الذين يرافقونهم، وأيضاً ماذا يشاهدون في هواتفهم الذكية من برامج والعاب واقعية وماذا يقرؤون في الكتب التي يشترونها، فهذه الأمور تكون أفكارهم وتجرهم إلى الخير أو الشر، فيجب على الأسرة أن تزرع الوازع الديني الصحيح الميسر والقيم والاخلاق بهم، فالتربية الاسلامية هي حياة كاملة للإنسان منذ الصغر وحتى الهرم والعائلة قدوة الابناء، ولو كانت هناك أيضاً حالات استثنائية تخرج من عوائل طيبة، فتكون البيئة الخارجية المؤثر عليهم.

فأتمنى أن يحفظ الله ديننا وأبناءنا وأمتنا من هذا الشر الذي يجرهم إلى ما هو أسوأ من ذلك، فيخسروا دينهم وآخرتهم.

