«لـي طار طيـرك»

آراء

يقول المثل الكويتي العتيج وهو عنوان مقالنا اليوم «لي طار طيرك قول سبيل» ويقال لما يطوف الموضوع وما يصير ويقبل الحال على ما هو عليه وتمشي المراكب في طريقها والوضع سماري، وينطبق علينا المثل المذكور بالكويت بصورة كبيرة على ارض الواقع بحيث في العديد من الامور والمواضيع التنموية والتي تسهم في تقدم وتطور البلاد والعباد بتنا كمواطنين نردد هذا المثل بصورة دائمة وفي بعض الاوقات مرتين او اكثر باليوم لكثرة الامور والمواضيع التي بات المواطن البسيط من اهل الغالبية الصامتة يتحسر ويشعر بالضيق بسبب عدم وجودها اصلا على ارض الواقع أو عدم انشائها أو عدم الاهتمام فيها وتطويرها حتى وصل الحال بالكثير منها للتلف والتهالك، وخل انشوف في شنو طار طيرنا وقلنا سبيل.

الاداء والانجاز للحكومات السابقة قول سبيل.

الرقابة والتشريع تحولا لسنن حميدة قول سبيل.

تطوير العاصمة قول سبيل.

اماكن ترفيهية ومدينة ألعاب مثل خلق الله قول سبيل.

سياحة داخلية فعلية قول سبيل.

الحفاظ على الطبقة الوسطى بالمجتمع قول سبيل.

حجي ووعود النواب قول سبيل.

البنية التحتية للبلاد قول سبيل.

زيادة رواتب المواطنين قول سبيل.

تعديل الوضع المادي للمتقاعد قول سبيل.

اسقاط القروض قول سبيل.

قطار الكويت قول سبيل.

الفساد وسرقات المال العام قول سبيل.

الحد من الاملط المتجبر على المواطن البسيط قول سبيل.

الرياضة الكويتية وبالأخص منتخب كرة القدم قول سبيل.

بيت الحكومة للمواطن بعد 20 سنة واكثر قول سبيل.

تعديل واصلاح التطبيب قول سبيل.

توظيف المواطن حديث التخرج قول سبيل.

وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب قول سبيل.

الوحدة الوطنية هشة قول سبيل.

تطبيق كل ما جاء بدستور 1962م قول سبيل.

مراقبة الأسعار وحماية المستهلك قول سبيل.

الأمن والأمان الوظيفي بالقطاع الخاص للمواطن قول سبيل.

حماية صغار التجار أو الراغبين بالمشاريع الصغيرة قول سبيل.

تطوير البلاد مثل الدول المجاورة قول سبيل.

7 كم واجهة بحرية بقيمة 2 مليار دينار قول سبيل.

تعديل وتصحيح مسار التعليم قول سبيل.

تعديل التركيبة السكانية بحيث يكون المواطن هو سيد الموقف قول سبيل.

الحد من تغلغل الوافد بكل مفاصل الدولة المهمة وغير المهمة قول سبيل.

تطبيق القانون على الكل بصورة تشعر المواطن البسيط بالعدل قول سبيل.

انهاء اي معاملة بدون ورق بزمن الحكومة الالكترونية قول سبيل.

90% من تصريحات المسؤولين عن خدمات المواطنين قول سبيل.

الغاء قرار تثبيت اسعار السلع الاستهلاكية والكمالية قول سبيل.

التقشف عالمواطن والرخاء للخارج قول سبيل.

مراقبة وتطوير وزيادة الانتاج الزراعي والحيواني المحلي قول سبيل.

وقف والحد من تحويل السكن الخاص لتجاري واستثماري قول سبيل.

زيادة معدل الجريمة والانتحار قول سبيل.

الخلل الذي اصاب المجتمع الكويتي بسبب الانفجار السكاني بعدد الوافدين قول سبيل.

العمل بعين تشوف وعين ما تشوف قول سبيل.

الاهتمام بالشباب الكويتي قول سبيل.

وبالختام بتنا كمواطنين ما نشوف الطير لانه كله طاير وبات السبيل هو الواقع الموجود والتمني هنا ان نشوف الطير الذي طار وأن طار طيرك قول سبيل ومن كثر ما قلنا سبيل تحول السبيل لبلاليط، والحين ما في إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وضرر ويثبت طيرنا لما هو فيه الصلاح للبلاد والعباد، ولا يصح إلا الصحيح.

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ـمواطن خبل يسأل: صج تم إلغاء انشاء حديقة الحيوان الجديدة؟ الجواب نعم تم الالغاء والاكتفاء بالموجود وحيواناتها، بس انت قولي متى بتيوووز وتركد يا مواطن؟

