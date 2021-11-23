الله الهادي!

آراء

معظم الذين يكتبون عن فلسطين والقضية الفلسطينية والقادة الفلسطينين من الإخوة الصحافيين والكتاب العرب ناقدون، أحيانا ومفترون أحيانا، في معظم البلاد العربية، لا يقبلون بل يرفضون أن يكتب صحافي أو كاتب فلسطيني، ناقدا بلادهم أو شعبهم أو قيادتهم، في موقف ما يتعلق بفلسطين أو أهلها أو حتى الرّد على ما يكتبون وينشرون عن الفلسطينيين المدنيين وقضية فلسطين العصية، وقادة فلسطين، في صحف بلادهم اليومية والأسبوعية.

وقبل سنوات بعيدة، رددت على صحافي وكاتب كويتي لمهاجمته الشعب الفلسطيني، في مقال نُشر له على الصفحة الأخيرة باحدى الصحف المحلية، وقوله إن الدم الفلسطيني ملوث برسالة إلى رئيس تحرير الوطن، آنذاك، مذيّلة باسمي الكامل الثلاثي وصفتي الصحافية ورقم تلفوني فشكاني للأمن الكويتي، بتهمة تهديده.

فلم يلتفت له رجال الأمن الكويتي المنصفون لتهمة التهديد وقالوا: صحافي بيرد على صحافي وحق الرد والنشر مكفول في الكويت ووقعنا على عدم التعرض أمام الضابط الكويتي، المرموق والمهذب والكريم، معا.

وذات مرة رددت بمقال، في جريدة كويتية أخرى على كاتب كويتي؛ ردا على اتهامه القاسي لفلسطينيين، في مسقط رأسي غزة قاوموا هجوم المعتدين الإسرائليين قبل بضع سنين، بكل إمكاناتهم العسكرية المتوافرة لهم متهما بعضنا نحن الفلسطينيين الغزيين، بأننا ساعدنا الجيش الإسرائيلي في اقتحامه غزة!

وسألته كيف عرفت؟! وما دليلك؟!

فزمجر وغضب ورد بقسوة!

أنا لن أقول لأي صحافي عربي، يكتب عن فلسطين وقضية فلسطين، هذه قضيتنا وأهل مكة أدرى بشعابها... و... و... كما يقولون لنا، فالقضية الفلسطينية قضية العرب كلهم ومن حقهم أن يكتبوا عنها بل ويسرنا أن لا ينسونا؛ فنحن عرب مثلهم ابتلينا بأخبث وأمكر يهود العالم، لكن من دون تجنّ أو افتراء وبموضوعية ومسؤولية، وخصوصا عن الشعب الفلسطيني الغلبان التعبان الأرزقي المشرد اللاجئ في بلاد المغرب والمشرق يبحث عن لقمة عيشه ولقمة عياله التي سرقها الصهاينة منهم، على مرأى ومسمع بعض الزعماء العرب ولا أريد أن أقول غير هذا هنا!

يعني مش كفاية ما يفعله أقوى جيش في المنطقة بنا نحن الفلسطينيين، كمان أنتم أيها العرب والزمن علينا؟!

وكي تعرفوا كيف يُقحم بعض الكتاب العرب قادة الفلسطينيين في الأحداث والشؤون الخاصة بهم اقحاما جائرا لا مبرر له وكأننا حيطة واطية أو طوفة مايلة! والله الهادي!

