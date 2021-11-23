فنربغشه حسم مواجهة غلطة سراي

دوليه

انتهت قمّة غلطة سراي وضيفه فنربغشه بفوز الأخير 2-1 أول من امس في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري التركي. وتقدّم غلطة سراي بفضل أكتوركوغلو (16) قبل أن يعوّض الأخير تأخره بفضل الألماني مسعود أوزيل 31. وبدلاً من أن يستثمر غلطة سراي النقص العددي بعد طرد تيسراند من الكونغو الديموقراطية إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني (82)، جاء الهدف من البديل البرتغالي ميغيل كريسبو ليهدي فريقه النقاط الثلاث (90+4). وألغى الحكم ميلر هدفاً لصالح غلطة سراي مع الدقائق الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو. وتوقف رصيد غلطة سراي عند 21 نقطة في المركز الثامن بينما قفز الضيف للمركز الخامس بـ23 نقطة.

