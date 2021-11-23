تشافي يقود برشلونة في مهمته القارية الأولى

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يخوض النجم تشافي هرنانديز أول مباراة له كمدرب في دوري أبطال أوروبا على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة اليوم، حينما يستقبل على ملعب

«كامب نو» بنفيكا ثالث المجموعة الخامسة بـ4 نقاط والتي يتصدرها بايرن ميونخ، كما تبرز مواجهات مان يونايتد الانكليزي وفياريال الإسباني، وتشلسي الانكليزي مع يوفنتوس الإيطالي، وليل الفرنسي مع سالزبورغ النمساوي.

ويتطلع 13 فريقا هذا الأسبوع لحجز بطاقة العبور لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أو الحفاظ على آمالها في التأهل بالجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.

وضمنت بالفعل 4 فرق بلوغ ثمن النهائي، وهي بايرن ميونخ وليفربول ويوفنتوس وأياكس، حيث تسعى فقط لإنهاء دور المجموعات في صدارة مجموعاتها. في المقابل، يتطلع كل من ريال مدريد وبرشلونة وفياريال وتشلسي وبوروسيا دورتموند وإنتر ومانشستر سيتي ومان يونايتد وباريس سان جرمان وبورتو وسالزبورغ وشيريف تيراسبول وسبورتنغ لشبونة، لحجز بطاقة التأهل.

ويتقدم برشلونة وصيف المجموعة الخامسة على بنفيكا بفارق نقطتين، وحسابيا يضمن الفوز التأهل للبارسا قبل الجولة الأخيرة. أما البايرن فسيحل ضيفا على دينامو كييف، متذيل المجموعة بنقطة والذي أهدر فرصه في التأهل. من جانبه يعتمد فياريال على نتيجته فقط من أجل بلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال الذي يشارك فيه للمرة الأولى. وفي هذه الجولة سيستقبل

فياريال مان يونايتد متصدر المجموعة السادسة، بـ7 نقاط ولكن بفارق الأهداف أمام فريق «الغواصات الصفراء». وإذا فاز فياريال فإنه سيقترب من التأهل، على الرغم من أنه

حتى في حال فوزه، سيحتاج إلى تعثر أتالانتا وعدم تحقيقه الانتصار على ملعب يونغ بويز السويسري، مع العلم أن الفريق الإيطالي في حاجة للنقاط الثلاث للحفاظ على آماله في بلوغ ثمن النهائي. ويواجه إشبيلية وضعا أكثر تعقيدا حيث يحتاج للفوز في الجولتين المقبلتين من أجل بلوغ ثمن النهائي، إذ يتذيل المجموعة السابعة

بـ3 نقاط بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ وليل صاحبي المركزين الثالث والثاني على الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن ريد بول سالزبورغ المتصدر. وفي حال فاز سالزبروغ في زيارته لملعب ليل فإنه سيحصل على بطاقة التأهل لثمن النهائي. أما حامل اللقب تشلسي فسيضمن التأهل إذا لم يخسر على ملعبه «ستامفورد بريدج» أمام يوفنتوس الذي حجز بطاقته بالفعل.

