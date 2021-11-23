ريال انتزع الصدارة

دوليه

انتزع ريال مدريد الصدارة موقتاً بفوزه الكبير على مضيفه غرناطة 4-1 أول من امس في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني. وسجل ماركو أسنسيو (19) وناتشو فرنانديس (25) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (56) والفرنسي فيرلان مندي (76) أهداف النادي الملكي، والكولومبي لويس سواريس (34) هدف الشرف لغرناطة.

وهو الفوز الثالث توالياً لريال مدريد والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة وتحديداً منذ خسارته الأولى هذا الموسم والتي كانت امام مضيفه إسبانيول 1-2 في الثالث من أكتوبر الماضي، والتاسع هذا الموسم.

ورفع ريال رصيده إلى 30 نقطة بفارق نقطة أمام المتصدر السابق ريال سوسييداد الذي وقع في فخ التعادل السلبي أمام فالنسيا، ونقطتين أمام شريكه السابق في المركز الثاني وضيفه في المرحلة التالية الأحد المقبل إشبيلية الذي تعادل مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس 2-2 السبت.

ويملك ريال مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة أمام ضيفه أتلتيك بلباو سيخوضها في الأوّل من ديسمبر قبل رحلته إلى سوسييداد لمواجهته في الرابع منه.

وأكد رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي استعدادهم الجيد لمواجهة مضيفهم شيريف تيرسبول المولدافي غدا ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يسعون إلى ردّ الاعتبار لخسارتهم أمامه في مدريد 1-2 في 28 سبتمبر الماضي. ومنح أسنسيو التقدم لريال عندما استغل كرة رائعة من كروس في الربع الأول من منتصف ملعب أصحاب الأرض فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة قبل أن يتابعها بيمناه على يمين الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو (19). وعزز ريال تقدمه اثر ركلة ركنية انبرى لها كروس وتبادلها مع مودريتش قبل أن يمررها الألماني زاحفة داخل المنطقة تابعها ناتشو من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وعانقت الشباك (35). وقلص غرناطة الفارق عبر سواريس بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بقدم ناتشو وخدعت الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا (34).

وأضاف ريال هدفا ثالثا رائعا اثر هجمة منسقة قادها كاسيميرو بتمريرة الى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي انطلق من الجهة اليمنى وتوغل داخل المنطقة قبل ان يمررها إلى مودريتش غير المراقب فهيأها على طبق من ذهب إلى فينيسيوس الذي تابعها بسهولة داخل المرمى (56). وهو الهدف الثامن لفينيسيوس فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف بنزيمة. وتلقى غرناطة ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه مونشو رودريغيس في الدقيقة 67 اثر تدخل قوي على فينيسيوس في قرار لم يرق إلى مدربه روبرت مورينو الذي احتج بشدة فنال بدوره بطاقة حمراء. وأضاف المدافع مندي الهدف الرابع عندما تلقى كرة خلف الدفاع من كاسيميرو فتوغل داخل المنطقة وسددها بيمناه على يسار الحارس ماكسيميانو (76).

وأكرم خيتافي وفادة ضيفه قادش برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا ميرامونتيس (7) وجورج كوينكا (60) والتركي إنيس أونال (81) وخايمي ماتا (90+4).

وعاد ريال بيتيس إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين وعمق جراح مضيفه إلتشي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها في الشوط الأول خوانمي (12) والبرازيلي ويليان جوزيه (24 من ركلة جزاء) والدولي الفرنسي الجزائري الأصل نبيل فقير (27).

ولعب ريال بيتيس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 اثر طرد مدافعه هيكتور بيليرين. وعزز ريال بيتيس موقعه في المركز الخامس برصيد 24 نقطة مقابل 11 لإلتشي الثامن عشر.

