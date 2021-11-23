إنتر هزم نابولي وأشعل المنافسة

دوليه

ألحق إنتر حامل اللقب الخسارة الأولى بضيفه نابولي المتصدر بفوزه عليه 3-2 أول من أمس في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي. وسجل للفائز التركي هاكان تشالهان أوغولو (25 من ركلة جزاء) والكرواتي إيفان بيريشيتش (44) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (61)، وللخاسر البولندي بيوتر زيلينسكي (17) والبلجيكي دريس مرتنز (79). وكان نابولي ضمن الاحتفاظ بصدارة «سيري أ» بغض النظر عن نتيجته في ملعب جوسيبي مياتزا، عقب الخسارة الأولى أيضاً لوصيفه ومطارده المباشر ميلان أمام مضيفه فيورنتينا 3-4 السبت. إلاّ أن رجال المدرب لوتشانو سباليتي لم يتمكنوا من فك الارتباط مع «روسونيري» حيث تجمد رصيدهم عند 32 نقطة بالتساوي مع ميلان، ولكن مع أفضلية الأهداف لصالحهم. في المقابل، كان إنتر أكثر المستفيدين من سقوط المتصدرين ليقلص الفارق معهما إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بعدما حسم لصالحه لقاء أفضل خط هجوم (29 هدفاً) بمواجهة أفضل خط دفاع في الدوري هذا الموسم، حيث اهتزت شباك نابولي بثلاثة أهداف هذه الأمسية، مقابل 4 في 12 مباراة سابقة. وعاد روما إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على مضيفه جنوى في أول مباراة للأخير بقيادة مدربه الأوكراني نجم ميلان السابق أندري شفتشنكو 2-0. ويدين الضيف بالنقاط الثلاث إلى البديل مهاجمه الشاب الغاني فيليكس أفينا-جيان (18 عاماً) الذي دخل في الدقيقة 75 بدلاً من الأوزبكستاني إلدور شومورودوف وسجل الهدفين. وافتتح أفينا-جيان التسجيل من تسديدة بيمناه من داخل المنطقة إلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس سالفاتوري سيريغو إثر تمريرة من الأرميني هنريك مخيتاريان بعد هجمة سريعة (85)، وأضاف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى العليا (90+4). وتقدم نادي العاصمة الذي حقق فوزه السابع هذا الموسم إلى المركز الخامس مع 22 نقطة، فيما تجمد رصيد جنوى عند 9 نقاط في المركز الـ 18.

وفي مباريات أخرى، تعادل ساسوولو مع كالياري 2-2، وخسر بولونيا أمام فينيتسيا 0-1، وساليرنيتانا أمام سمبدوريا بهدفين نظيفين.

