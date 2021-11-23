غريزمان: تجربتي في برشلونة لم تكن سيئة

دوليه

يرى الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، أن فترته في برشلونة لم تكن سيئة، رغم الصعوبات التي تعرض لها في كامب نو. وأعلن برشلونة مطلع هذا الموسم، إعارة غريزمان لناديه السابق أتلتيكو مدريد، مع إلزامية الشراء. وقال غريزمان في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «الوقت الذي قضيته في برشلونة لم يكن كارثيًا، فدائمًا ما كنت أسجل ما يقرب من 20 هدفًا كل موسم». وأضاف: «لمن دواعي فخري أن ألعب لبرشلونة، وأنا سعيد جدًا بوجودي هناك، كان لدي زملاء لا يصدقون في غرفة الملابس، لقد تعلمت الكثير من المدربين (إرنستو فالفيردي وكيكي سيتين ورونالد كومان)، رغم أنني في بعض الأحيان لم أكن ألعب، وأحيانًا كان الأمر صعبًا». وسجل غريزمان 35 هدفًا في 102 مباراة رسمية مع برشلونة، بواقع (15 هدفًا في 48 مباراة موسم 2019-20)، و(20 هدفًا في 51 مباراة موسم 2020-21)، بينما لم يسجل في 3 مباريات هذا الموسم قبل الرحيل. وعن عودته إلى أتلتيكو مدريد، قال: «إنهم يحبونني لما أنا عليه، النادي مثالي للجميع».

وختم: «صحيح أنني كنت قلقًا، أعرف أنني بدأت بداية سيئة، لكنني كنت أعلم أنني سأقدم كل شيء على أرض الملعب وحتى الآن كل شيء تطور بشكل جيد للغاية».

