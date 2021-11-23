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دوليه

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خسارة قاسية للنس


مُني لنس بخسارة قاسية أمام مضيفه بريست 4-0 أول من أمس في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي. وفشل لنس بالتالي في استعادة الوصافة من رين ليحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق 13 نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر.
وحقق سانت إتيان فوزه الثاني توالياً بتغلبه على مضيفه تروا 1-0، سجله البيروفي ميغيل تراوكو (61). ومع 12 نقطة، لم يعد رجال المدرب كلود بويل يتأخرون سوى بفارق نقطة عن المركز المنقذ من الهبوط، والذي يحتله تروا. وفي مباراة أخرى، فرّط بوردو بتقدمه أمام مضيفه متز ليخرج متعادلاً 3-3. وفاز أنجيه على ضيفه لوريان 1-0، فيما تعادل ستراسبورغ مع ريمس 1-1. وقلب نيس الطاولة على مضيفه في بفضل ثنائية غويري في الدقيقتين 76 و82، رداً على هدف السبق لفلوران أوجييه (17). واستعاد نيس المركز الثاني من رين الفائز على مونبلييه بالذات بهدفين نظيفين السبت، بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة مقابل 25 لرين.


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