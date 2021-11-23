فرانكفورت واصل صحوته

دوليه

واصل آينتراخت فرانكفورت صحوته بفوزه الثمين على مضيفه فرايبورغ 2-0 أول من امس في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني.

وهو الفوز الثاني على التوالي لآينتراخت فرانكفورت والثالث هذا الموسم فرفع رصيده إلى 15 نقطة وصعد إلى المركز الحادي عشر.وألحق فرانكفورت الخسارة الثانية توالياً والثانية هذا الموسم بفرايبورغ وحرمه من استغلال السقوط المدوي لبايرن ميونيخ المتصدر أمام مضيفه أوغسبورغ 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.وتعادل ماينتس مع كولن 1-1.ورفع ماينتس رصيده الى 18 نقطة في المركز الثامن مقابل 15 نقطة لكولن الثاني عشر.

