عام واحد على انطلاق مونديال قطر

دوليه

كشفت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أول من أمس عن ساعة العد التنازلي لعام واحد على انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر.واعرب الأمين العام للجنة حسن الذوادي في تصريح صحافي عن سعادته بإزاحة الستار عن الساعة والاحتفال ببقاء عام واحد فقط على انطلاق البطولة العالمية المنتظرة.وقال الذوادي: «يسرنا الوصول الى هذا اليوم الذي يؤكد اقترابنا من تحقيق حلم قطر والعالم العربي بعد عام من الآن والذي سنشهد فيه مهرجانا كرويا يلتقي فيه المشجعون من أرجاء المعمورة للتعبير عن شغفهم برياضة تحمل الكثير من القيم الإنسانية».وأوضح أن قطر تعيش هذه الأيام لحظة تاريخية باعتبارها دولة مستضيفة لكأس العالم وتمضي قدما على الطريق لاستضافة نسخة لا مثيل لها من كأس العالم.

واضاف: «نفخر جميعا بوصولنا للعام الأخير نحو استضافة مونديال 2022 الأول من نوعه في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط والذي سيحدث تحولا كبيرا في استضافة بطولات كأس العالم مع بناء إرث يدوم طويلا ويحقق الكثير من المزايا والتأثير الإيجابي على مستوى قطر وخارجها».من جهته قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو: «لقد شاركت في تنظيم الكثير من الأحداث الرياضية على مدى العقود الماضية ولم يسبق لي أن رأيت مثل الذي يجري هنا في قطر على صعيد الاستعداد للحدث المرتقب فكل شيء أصبح جاهزا وستادات البطولة أكثر من رائعة والمشجعون على موعد مع تجربة استثنائية خلال البطولة».واضاف إنفانتينو: «أمام جمهور كرة القدم من أنحاء العالم الفرصة خلال البطولة المرتقبة لاستكشاف قطر ومنطقة الخليج والعالم العربي والشرق الأوسط» لافتا الى أن «بطولة قطر ستجمع الناس من كل مكان وهذا هو جوهر كرة القدم في التقريب بين الثقافات على اختلافها وهي قيمة يفخر بها هذا الجزء من العالم وسيدرك الجميع ما تزخر به المنطقة من ثقافة وتراث وقيم عندما تستقبل المشجعين من جميع أنحاء العالم بعد عام من الآن».بدوره اكد الرئيس التنفيذي لشركة «هوبلت» ريكاردو غوادالوبي أهمية الكشف عن ساعة المونديال التي تحظى بمتابعة من مشجعي كرة القدم في أنحاء العالم.

وقال غوادالوبي: «باعتبار هوبلت ضابطة الوقت الرسمية لبطولة كأس العالم منذ إصدار 2010 ندرك جيدا أننا نشهد مرحلة حاسمة تتزامن مع الاحتفال بعام على انطلاق صافرة أكبر عرض رياضي على وجه الأرض».واضاف «شكل الكشف عن ساعة المونديال وبدء العد التنازلي للعام الأخير على انطلاق كأس العالم ملتقى لأسرة كرة القدم من هواة وعشاق هذه اللعبة الجميلة من حول العالم للتعبير عن سعادتهم وتخليدها عبر لقطات مميزة في المرحلة الأخيرة التي تسبق الاحتفالية الكروية الضخمة العام المقبل».واستلهمت المنحنيات الأنيقة لساعة العد التنازلي من الحلقة المتصلة التي تشكل شعار كأس العالم فيفا قطر 2022 ومن أداة ضبط الوقت القديمة المستخدمة في الساعة الرملية وكلاهما يعكس الطبيعة المترابطة والمتقاربة لمونديال قطر.وجرى تصميم شكل الساعة بحيث يمكن رؤيتها من جميع الزوايا وبما يعكس المناظر الخلابة لأفق مدينة الدوحة.وتجسد ساعة المونديال ترقب المشجعين من أنحاء العالم للمهرجان الكروي وتصاعد وتيرة الحماس قبل عام من انطلاق منافسات البطولة وصولا إلى المباراة الافتتاحية للبطولة على أرضية ستاد البيت في 21 نوفمبر 2022.

