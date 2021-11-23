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دوليه

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استكمال بناء ملاعب كأس العالم


أعلنت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث اول من امس استكمال بناء الملاعب الثمانية التي ستستضيف منافسات «مونديال قطر 2022» أول نسخة لكأس العالم لكرة القدم تقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.وذكرت اللجنة القطرية وهي المسؤولة عن مشاريع البنى التحتية للمونديال في بيان لها أنه جرى وضع اللمسات الأخيرة على ستاد لوسيل أضخم ملاعب المونديال بطاقة استيعابية تبلغ 80 ألف مشجع والذي سيستضيف المباراة النهائية للمونديال.وأضافت أن المباراة الافتتاحية للمونديال الذي سينطلق بعد عام من اليوم سيستضيفها ستاد خليفة الدولي الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع ويستضيف أيضا ثماني مباريات منها مباراة تحديد المركز الثالث.


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