«أيامي سيريس للكارتينغ» اختتمت جولتها الأولى

دوليه

اختتمت في مدينة الكويت لرياضة المحركات، منافسات الجولة الأولى من بطولة أيامي سيريس الكويت لسباقات الكارتينغ، بتتويج أحد عشر فائزا بفئاتها المختلفة من اجمالي 15 متسابقا مشاركا، إذ نالت المتسابقة البريطانية غريس غرانثام من البحرين المركز الأول في فئة الميني من 8 الى 12 سنة، وفاز المتسابقان من البحرين ايضا محمد الحسن وخالد النجار بالمركزين الثاني والثالث بنفس الفئة، وحقق المتسابقان صقر المعوشرجي وجابر الصباح المركزين الأول والثاني لفئة الجونيور من 12 الى 15 سنة، و حصد المتسابق محمد الكاظمي المركز الأول بفئة السينيور من 15 سنة فما فوق، واحرز المتسابقان عبدالله الغانم ومشاري العنزي المركزين الثاني والثالث على التوالي بنفس الفئة، فيما فاز المتسابق سعود الصراف بالمركز الأول بفئة الماستر من 30 سنة فما فوق، وموسى عبدالرزاق وأحمد الغانم بالمركزين الثاني والثالث بذات الفئة. وثمن رئيس اللجنة المنظمة، وممثل شركة برومتركس المالكة لحقوق تسويق بطولة أيامي سيريس الكويت مبارك الرميضي جهود فريق العمل الذي تجاوز عدده 35 شخصاً، اضافة الى جميع الجهات الداعمة لاطلاق النسخة الكويتية الأولى من بطولة أيامي سيريس الدولية، مشيداً بتعاون القائمين على مدينة الكويت للمحركات لتسهيل إجراءات التنظيم وتجهيز حلبة السباق، والدعم اللامحدود من النادي الكويتي لرياضة المحركات المنظم الرئيسي للبطولة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة، والراعي الرئيسي للحدث شركة تويوتا الساير . وأشار إلى أن الاقبال الكبير على المشاركة في الجولة الأولى من البطولة التي بلغ عدد المتسابقين فيها 15، يبشر بمستقبل واعد للنسخة الكويتية من البطولة على مستوى الخليج.وكشف الرميضي عن انجاز الجولة الأولى من البطولة بنجاح مبهر ومن دون تسجيل أي اصابات أو حوادث للمشاركين في جميع الفئات، وهو مايعكس الالتزام الملفت للانتباه من قبل المتسابقين بشروط الأمن والسلامة الذي اقترن بالاجتهاد لتسجيل أرقام قياسية في حلبة التسابق خلال الجولة الأولى التي طبقوا فيها 15 لفة بطول الحلبة البالغ 1261 مترا. كما كشف الرميضي عن موعد انطلاق الجولة الثانية من بطولة أيامي سيريس كويت ، في الفترة من 24 وحتى 25 ديسمبر المقبل.

بدوره أعرب رئيس مجلس ادارة النادي الكويتي لرياضة المحركات يوسف البدر عن سعادته البالغة بنجاح الاطلاق الفعلي للجولة الأولى من بطولة أيامي سيريس كويت، ووصفها بالبداية الطيبة لتطوير رياضة سباقات الكارتينغ في الكويت وصقل مهارات المتسابقين الصغار قبل الكبار ، وتأهيلهم كأبطال للتنافس في السباقات العالمية.وسجل البدر اعجابه الشديد بالمتسابقين الصغار المشاركين في الجوله الأولى للبطولة، وحماسهم الذي من شأنه المساهمة في تهيئة جيل جديد من الرياضيين الشباب لدعم رياضات المحركات بشكل عام في الكويت، لاسيما رياضة سباقات الكارتينغ التي تعد الخطوة الأولى لصناعة أبطال لسباقات الفورميلا والناسكار، وسبيل ناجع لتحقيق الاستدامة لرياضة المحركات محلياً ودولياً.

