فوز سيتي وتوتنهام

دوليه

استعاد مانشستر سيتي، حامل اللقب، المركز الثاني بفوزه على ضيفه إيفرتون بثلاثية نظيفة أول من أمس في ختام المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنكليزي. وانتظر مانشستر سيتي الدقيقة 44 لترجمة أفضليته إلى هدف عبر مهاجمه الدولي رحيم سترلينغ اثر تمريرة عرضية خلف الدفاع من المدافع الدولي البرتغالي جواو كانسيلو تابعها بيمناه على يسار الحارس جوردان بيكفورد.

وعزز مانشستر سيتي أفضليته مطلع الشوط الثاني وتحديداً بعد 10 دقائق من انطلاقته بواسطة لاعب وسطه الدولي الإسباني رودري بتسديدة قوية رائعة بيمناه من خارج المنطقة (55). وأضاف الدولي البرتغالي الآخر برناردو سيلفا الهدف الثالث مستغلاً كرة مرتدة من الدفاع اثر تسديدة قوية لبالمر من حافة المنطقة فتابعها بسهولة داخل المرمى (86). وهو الهدف الـ25 لسيلفا في الدوري مع 25 تمريرة حاسمة، كما هي المرة الأولى التي يهز فيها الشباك في مناسبتين متتاليتين منذ مارس 2018. وواصل حامل اللقب صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً منذ خسارته المفاجِئة أمام ضيفه كريستال بالاس 0-2، بعد الأوّل على مضيفه وجاره مان يونايتد 2-0. وهو الفوز الثامن على التوالي لحامل اللقب على إيفرتون في الدوري، والثامن له هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارتين فرفع رصيده إلى 26 نقطة فاستعاد المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول الفائز على ضيفه أرسنال برباعية نظيفة السبت في افتتاح المرحلة، وبفارق 3 نقاط خلف تشلسي المتصدر والفائز على مضيفه ليستر سيتي 3-0 السبت أيضاً.وحقق توتنهام فوزه الأوّل في ثاني مباراة له بقيادة مدربه الجديد الإيطالي أنتونيو كونتي عندما تغلب على ليدز يونايتد 2-1.وارتقى توتنهام الى المركز السابع برصيد 19 نقطة مقابل 11 نقطة لليدز يونايتد الذي تراجع الى المركز السابع عشر.

