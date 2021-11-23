جولة «الكبار»

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اختتمت أول من أمس الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز التي شهدت 4 انتصارات للكبار: العربي والقادسية والكويت وكاظمة، وخسارة للسالمية أمام النصر. وبدأ العربي حامل اللقب حملة الدفاع عن لقبه بانتصار كبير على التضامن قوامه 4 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة قدم فيها التضامن عرضاً لا بأس به خصوصاً في الشوط الأول الذي كان يمكنه أن ينهيه بأكثر من هدف، في المقابل ظهرت بعض العيوب في الجانب الدفاعي للأخضر والتي يجب على المدرب الكرواتي انتي ميشا معالجتها قبل مواجهة القادسية في «الدربي» الجولة القادمة. ولا شك أن مهمة الأخضر ستكون صعبة أمام الأصفر الذي حقق فوزاً مقنعاً على الشباب أول من أمس بهدفي أحمد الظفيري وعيد الرشيدي المتألق الذي صنع الهدف الأول بطريقة رائعة. وحقق القادسية بقيادة مدربه الجزائري خير الدين مضوي المطلوب من الشوط الأول الذي سيطر عليه جملةً وتفصيلاً وسجل هدفين وأضاع مثلهما.

أما الشباب فلم يظهر بالصورة المتوقعة التي ظهر عليها في الموسم الماضي،وربما يكون له العذر لافتقاده 3 من محترفيه لاسباب مختلفة. ولم يكن وضع الكويت مختلفاً عن العربي والقادسية، لكنه تجاوز اليرموك بصعوبة كبيرة بنتيجة 4-2 بعد أن افتتح اليرموك التسجيل بواسطة مهاجمه الكولومبي المتألق كارلوس اندريس وتعادل الكويت عبر فيصل زايد من ركلة جزاء، ثم تقدم في الشوط الثاني عبر البديل يوسف ناصر لكن أندريس عادل النتيجة بعدها بدقيقتين، ليسجل أحمد الزنكي هدف التقدم بتسديدة من خارج المنطقة ويعزز المغربي المهدي برحمة تقدم الأبيض بالهدف الرابع من ركلة جزاء. وظهر واضحاً أن مشكلة الأبيض في الخطوط الخلفية حيث اعتمد مدربه نبيل معلول على الدفاع المتقدم واستقبل هدفين بالطريقة ذاتها عبر تمريرة خلف المدافعين استفاد منها أندريس وسجل في المرتين. ورغم أن كاظمة حقق الفوز وشارك الكبار في الصدارة إلا أنه لم يظهر في الصورة المطلوبة في المباراة الافتتاحية أمام الفحيحيل والتي انتهت بهدف دون رد سجله شبيب الخالدي من ركلة جزاء.

ولا شك أن الحكم على المدرب الصربي داركو نيستروفيتش يبدو مبكراً لكن الأسماء التي يضمها كاظمة هذا الموسم كفيلة بالمنافسة على اللقب في حال نجح المدرب في استغلالها بالصورة المطلوبة. أما الفحيحيل فقد بالغ مدربه ظاهر العدواني في التراجع الدفاعي على أمل أن يخرج بنقطة التعادل أو يستغل الهجمات المرتدة في خطف الفوز، لكنه فشل في الأمرين. ودفع التونسي حاتم المؤدب مدرب السالمية ثمن الخسارة أمام النصر 2-3 وكان أول المقالين من منصبه، ورغم أن السالمية قدم عرضاً جيداً في الشوط الأول الذي أنهاه بهدفين مقابل لا شيء، إلا أن الحال تغيرت في الشوط الثاني الذي سجل فيه النصر ثلاثية قلب فيها الطاولة على ضيفه، وهو أمر يحسب للمدرب الوطني سلمان عواد الذي أعاد الفريق إلى المباراة في الشوط الثاني من خلال التبديلات الناجحة والتعامل السليم مع وضع الفريق، بينما فشل المؤدب في المحافظة على الفوز ودفع ثمن ذلك مبكراً جداً.

